Zkrácené úvazky. Vláda na ně hledá stamiliony | E15.cz

Oproti Evropské unii je Česko pozadu v zaměstnávání žen na částečné úvazky. S odvoláním na data Českého statistického úřadu a EU to uvedla pedagožka a spoluzakládající členka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek Anna Putnová. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) slibuje nápravu v podobě takzvaných sdílených míst. Na jejich vytváření chce nalézt stovky milionů korun, částečně by bylo možné využít evropské fondy. Firmy by bylo možné motivovat i snížením odvodů.

„V České republice je zhruba deset procent žen zaměstnaných na částečný úvazek, průměr EU činí 24,5 procenta a v Německu dokonce až 37,9 procenta,“ řekla Putnová.

Zaráží ji, že se v Česku počet takto zaměstnaných žen příliš nezvyšuje ani u vysoce kvalifikovaných vysokoškolaček. „Ve srovnání s Německem nebo Nizozemskem je pětinové, šestinové číslo. Potenciál velmi kvalifikované vzdělané síly nejsme schopni využít,“ dodala bývalá poslankyně TOP 09.

Vyzvala prostřednictvím asociace podnikatelky, aby částečné úvazky ve svých firmách více podporovaly. V Česku je každý třetí podnikatel žena, v tomto ohledu ze země drží na průměru EU.

Mírně rostoucí počet podnikatelek ukázala i červnová analýza Asociace malých a středních podniků v rámci projektu Podnikavá žena. Počet podnikatelek loni stoupl o zhruba 10 tisíc na 735 tisíc.

Situaci kolem částečných úvazků, která ženám starajícím se o rodinu nebo blízké se zdravotním hendikepem, znemožňuje nalézt si práci, chce ministryně Maláčová zlepšit uzákoněním sdílených míst. Schválení parlamentem očekává v příštím roce.

„Ženy s malými dětmi stojí v Česku obvykle před volbou, zda pracovat na plný úvazek, nebo vůbec. Sdílená místa by jim umožnila postupný návrat do zaměstnání,“ uvedla s tím, že ženy, které chtějí pracovat, na to musejí mít podmínky.

Problematiku řeší novela zákoníku práce. O sdílené místo by se dělilo několik lidí s částečným úvazkem. Kromě žen by to mohli být například senioři. „Pozici pro rodiče dětí do šesti let by mohly podpořit příspěvky z obnosu na aktivní politiku zaměstnanosti,“ upřesnila šéfka rezortu práce.

Některé strany kritizují Maláčovou za to, že z novely vypadlo snížení odvodů pro firmy právě za částečné úvazky pro matky malých dětí nebo starší lidi. Podle některých odborníků připadají v úvahu i investiční pobídky.

„Ministerstvo by mělo soukromý sektor více motivovat k vytváření částečných úvazků,“ míní předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.