Glosa Martina Čabana: Unesená vláda | E15.cz

Často se objevují úvahy o tom, že účast ve vládě, jejíhož předsedu stíhá jeden problém za druhým, je pro ČSSD škodlivá. To tvrzení se dá opřít o pádné argumenty.

Přesto stojí za to se zamyslet i nad druhým úhlem pohledu. Střet zámů, jeho propírání na evropských fórech, trestní stíhání, seznamy StB, to všechno Andreje Babiše v pozici premiéra rozptyluje a oslabuje. A zatímco šéf kabinetu řeší vlastní trable, sociální demokraté diktují vládní politiku.

Je to vidět především na působení ministryně práce Jany Maláčové, která prohání vládou jeden návrh za druhým se špidlovskou jistotou, že „zdroje tu jsou“. A to bez silné oponentury, kterou by jí premiér, ohánějící se zodpovědným přístupem k veřejným financím, měl poskytnout. Babiš, který se ještě před pár lety hlásil k pravicovému myšlení, zachraňuje dojem jediným způsobem. Tváří se, že nikdy po ničem netoužil víc než po vyšších důchodech, vyšší minimální mzdě či obědech zdarma. Jeho marketingovou mašinu sociální demokraté zatím porazit neumějí, ale kabinet mu vytrhli z rukou celkem úspěšně.