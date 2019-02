Glosa Pavla Otta: Kde brát a nekrást | E15.cz

Když dojdou peníze, je to nepříjemné. Obyčejný smrtelník sáhne do úspor a začne přemýšlet, jak si přivydělat. Jedinci se sníženou sociální inteligencí si finanční prostředky často někde vezmou a někteří skončí v kriminále.

Vlády to dělají podobně, byť riskují „jen“ nepřízeň voličů. Neumějí moc šetřit, tím méně vydělávat, a tak zvyšují daně. Stejně si počíná i kabinet Andreje Babiše. Šéfa ANO vynesly na politické výsluní výroky o tom, že jeho předchůdci nemakali a kradli. Teď se ukazuje, že pokud ekonomika zvolní tempo, zašmátrá lidem v peněženkách klidně i on.

Minulá a současná vláda hodně rozdávaly. Už loni ale bylo Babišovi a jeho ministrům jasné, že tučné roky končí. Jinak by si nerozpustili zbylé miliardy z Fondu privatizace – jediné a dost chudé pokladničky na horší časy – do státního rozpočtu. Vláda sebe i nás povzbuzuje a utěšuje, že krize zatím nenastala. Nevíme ale, co bude dělat, až přijde.