Glosa Petra Peška: A Lenin už stojí | E15.cz

V německém Gelsenkirchenu odhalili o víkendu sochu Vladimira Iljiče Lenina. Což by bylo šílené samo o sobě, nyní to ale platí dvojnásob. Zatímco po světě se mezitím strhávají sochy i takových velikánů historie jako byl mořeplavec Kryštof Kolumbus, tady oslavují vůdce bolševické revoluce.

Není to přitom jen historická postava, ale i symbol zločinné komunistické ideologie, což asi netřeba připomínat. O odhalení se postarali ti nejpovolanější: krajně levicová Marxisticko-leninská strana Německa. Je to marginální uskupení, které existuje od osmdesátých let, a ve spolkových volbách získává kolem 0,1 procenta hlasů.

Jistou pikantérií je, že socha bylo odlita v padesátých letech v Československu. Radnice v Gelsenkirchenu se jejímu vztyčení pokoušela zabránit, ale u soudu neuspěla. Tak schválně, vyvolá tento čin pozdvižení mezi jindy aktivními německými aktivisty? Anebo se Leninova socha naopak stane inspirací pro jiná města?