Glosa Petra Peška: ANO pro všechny i proti všem | E15.cz

Nutno podotknout, že kampaň je vymyšlena šikovně. Na jednu stranu zjednodušující až primitivní proklamace („Nebudou nám diktovat….“ Či „To mám jako v Bruselu držet hubu a krok?“). Na druhé pak program (ano, opravdu!) nastolující i jakousi představu reformy EU a operující s tak nestravitelnými termíny, jako je kohezní politika.

Na billboardech státnicky působící vůdce hnutí a premiér, tentokrát nikoliv v bílé rozhalence, ale formálně v obleku. Vedle taktéž seriózně se tvářící lídryně kandidátky Dita Charanzová, oba s vlajkami ČR a EU v pozadí. Ale také lidově až buransky působící Andrej Babiš v kšiltovce a detaily na vybrané partie těla top kandidátky v dynamicky sestříhaném, rozverném volebním spotu.

A to vše vyjádřeno billboardovým sloganem „Česko ochráníme“ s dovětkem „Tvrdě a nekompromisně“. Či ve zhuštěné verzi v nápisu „Silné Česko“ na předsedově kšiltovce, který se hned stal námětem bezpočtu parodií.

Nebývalá je i míra inspirací – či přesněji vykrádání – u konkurence či politických vzorů. Tím, že si vypůjčil nápad s kšiltovkou a sloganem od amerického prezidenta Donalda Trumpa, se Andrej Babiš nejen netajil, ale i pochlubil. A jen tak mezi řečí přidal, že to bylo před jeho cestou do USA – neboli připomněl, že se mu dostalo výsady být přijat v Bílém domě. Proč to neprodat.

Nejde však o jedinou „inspiraci“. Například termín „silné Česko“, navíc v předvolebním pamfletu doplněný i o „silný program“, Andrej Babiš bezostyšně sebral ODS. A smutná svým způsobem může být i ČSSD, které poukazem na „rybí prsty plné vody“ zase vyfoukl téma dvojí kvality potraviny. Tak to ale chodí, jakkoliv i v tom ohledu Andrej Babiš snížil hranice politického vkusu. Což je ale jeho voličům nejspíš jedno.

Ale zpátky k billboardu, protože ten je svým způsobem symbolem kampaně. Kromě zmíněné seriózní stylizace stojí za pozornost především citované heslo, které zastřešuje jednotlivé obavy akcentované různými politickými konkurenty a působí na první signální cílené části voličstva. Pak je tu ještě několik detailů. Na rozdíl od řady konkurentů ve sloganu nenajdeme slovo „Evropa“ či „EU“, ale „Česko“. Přímým odkazem na evropské volby je vlastně – kromě přítomnosti lídryně kandidátky hnutí ANO – jen unijní vlajka v pozadí.

A především je to podprahové sdělení: jedině já, premiér Andrej Babiš, a moje hnutí v EU ochráníme vaše zájmy. Je dost pravděpodobné, že na spoustu voličů to bude fungovat. A nebudou se pozastavovat nad tím, že Andrej Babiš tam chce v neposlední řadě chránit zájmy své…