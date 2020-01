Glosa Petra Peška: Brexit a Huawei | E15.cz

Výsledkem je kompromis. Huawei nakonec na britských ostrovech nedostal úplný plot, jak by to rádi viděli Američané a někteří místní politici, ale musí zůstat mimo citlivé součásti sítí. To se týká například vojenských zařízení či jaderných elektráren. Nyní se bitva přesouvá do Německa, kde kancléřka Merkelová kvůli Huawei čelí podobným tlakům včetně těch čínských. Jak prokličkuje, se dozvíme nejspíš v březnu po summitu EU.

Pro premiéra Borise Johnsona byl verdikt pro Huawei i prvním zásadním rozhodnutím ve světle nadcházejícícho brexitu. A dost možná se už tady ukázalo, že britská mentalita je prostě jiná. Nemluvě o iluzi společné západní zahraniční politiky.