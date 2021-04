Euro na střídačce - glosa Petra Peška | E15.cz

Samozřejmě netřeba tento postoj přeceňovat. Na jednu stranu je politická síla topkařů velmi klidná, řečeno diplomaticky. Takže tomu odpovídá i relevance jejich snažení mít euro co nejdříve.

Na druhou stranu to ale vypadá, že hlavní slovo při formulování budoucí české politiky bude mít spíš koalice Piráti-STAN. Trend poslední doby v pátek potvrdil i průzkum agentury STEM, který tomuto tandemu přiřknul vedení s téměř 28 procenty, zatímco SPOLU je na necelých 17 procentech. Nemusí to být přesné a může se to do voleb ještě měnit, ale o lecčems to vypovídá.

Poté, co jsme se dozvěděli o daňových a dalších záměrech koalice Pirátů a STANu, je každopádně dobré znát i záměry trojspolku SPOLU. A nejde jen o zdrženlivost ve vztahu k euru.

Stejně pozitivně se dají vnímat i další návrhy, které od šéfky TOP 09 zazněly. Šetřit na výdajích státu. Zrušit nesmyslné a rozhazovačné slevy na jízdném. Zjednodušit DPH zavedením jen dvou sazeb. Byť možná právě tady se dá čekat zvýšení daňové zátěže, protože jinak se bude díra ve státní kase jen zvětšovat.

Zároveň se ale už teď dá odhadnout, kde by ve zvažované vládní koalici obou koalic – tedy Pirátů se STANem a SPOLU – vznikaly třecí plochy. A právě daně by mohly být jednou z nich. Přinejmenším některé z daní bude muset zvýšit či nově zavést jakákoliv vláda. Půjde tedy vlastně jen o to, které. Jestli to budou majetkové, korporátní, sektorové či právě DPH.

Klíčové tedy bude i to, kdo obsadí post ministra financí. Dříve se stávalo, že budova resortu nedaleko Malostranského náměstí byla v rukou koaličního partnera. Ať už šlo například o Miroslava Kalouska (s premiérem za ODS) či Andreje Babiše (se šéfem vlády z ČSSD).

Nyní si už hlavní vládní strana nechala finance ve své režii. A je dost pravděpodobné, že podobně tomu bude i po nadcházejících sněmovních volbách.