Pekarová Adamová: Místo tří sazeb DPH by mohly být jen dvě. Na přijetí eura tlačit nebudeme | E15.cz

Jak bude vypadat program koalice Spolu? Daří se vám najít kompromis ve věcech, které vás rozdělují? Ať už je to přístup k euru, k daním, nebo přístup ke školnému.

Na programu koalice pracovalo deset týmů, dohromady 300 expertů ze všech tří stran. Přistoupili jsme k tomu, jako kdybychom sestavovali programové prohlášení vlády. Ta je v České republice vždy složena z vícero stran, které musejí najít společnou řeč. My jsme toho schopni už před volbami. Všechny nesoulady mezi stranami – pluralita názorů je mimochodem přirozená a zdravá věc – jsme vydiskutovali. Všichni tři jsme na programu našli shodu, jednou ustoupil ten, podruhé zase ten.

V čem jste ustoupili vy?

Nemáme tam explicitní zmínku o přijetí eura v konkrétním termínu. To je věc, kterou osobně považuji za téma, které v příštím volebním období nebude ještě realizovatelné vzhledem k neplnění maastrichtských kritérií. Ale podmínku jejich splnění chceme deklarovat. Nyní musíme dát do pořádku veřejné finance.

Státnímu rozpočtu uškodilo prosincové zrušení superhrubé mzdy a s tím dočasné snížení daně z příjmu. Současná vláda deklarovala, že snížení má být jen na dva roky. Počítáte s tím, že zvýšíte daně opět na předešlou úroveň?

My se zavazujeme, že daně budeme měnit jen jednou za volební období. To je předpoklad toho, aby byl daňový systém pro lidi stabilní a předvídatelný. Rozhodně neplánujeme přímé zvyšování těchto daní.

Ale ve státním rozpočtu teď chybí 90 miliard korun, o které jsme přišli snížením daně z příjmu. Jak chcete tuto díru zalepit?

Chceme tu díru v rozpočtu řešit jiným způsobem, a to na výdajové stránce. Ať už to jsou dotace různým agrobaronům, nebo zbytné výdaje jako slevy na jízdném.

Škrtnutím slev na jízdném ale získáte jen šest miliard.

Ano, ale to je miliarda k miliardě. Takových položek je víc, uděláme revizi výdajů a samozřejmě bude nutné zeštíhlit státní správu. Stát se musí digitalizovat, zrušit některé agendy.

Kolik lidí chcete propouštět?

V programu počítáme s třinácti procenty. Rozhodně jsme schopni metodou „miliarda k miliardě“ minimálně pokrýt výpadek způsobený snížením daně z příjmu. Kromě toho budeme každou korunu obracet dvakrát. Nemůžeme si dovolit investovat do nesmyslných věcí, ale jen do takových, které přinesou přidanou hodnotu. Je nutné dobře využít peníze z fondu obnovy a nastartovat ekonomiku. Krize je příležitostí pro transformaci ekonomiky.

Na druhou stranu koalice Spolu počítá ve svých ideových východiscích se zvyšováním platů učitelů, navýšením výdajů na obranu na dvě procenta HDP, je zde navíc hluboký deficit státního rozpočtu. To asi nepokryjete jen ze škrtů.

Nazvala bych to spíše úsporami a přirovnala k rodině. Když vám zatéká do domu a plesnivějí zdi, tak nepojedete na luxusní dovolenou a nebudete rozhazovat, ale opravíte střechu, aby základy domu zůstaly pevné. Když jste na tom špatně a potřebujete si půjčit, tak má smysl investovat peníze do něčeho, co vám v budoucnu přinese užitek. Totéž u státu.

Investice musejí jít do oblastí s přidanou hodnotou, pojďme pomoci lidem z umírajících oborů se startem jiné podnikatelské činnosti, která je konkurenceschopná. Jsou to technologie, zelené inovace, cirkulární ekonomika, vzdělávání, věda a výzkum.

Když se vrátíme k té rodině se zatékající střechou, není přirozené si hledat nové příjmy, novou práci? Z hlediska státního rozpočtu tedy hledat nové daňové příjmy spíš než si půjčovat? I ekonomové říkají, že se konsolidace financí bez zvýšení daní neobejde.

Ta „nová práce“ je povzbuzení ekonomiky, to není zvýšení daní. Musíme umožnit více lidem odvádět do systému peníze, protože budou soběstační. Dnes je obrovská část sektoru služeb na kapačkách a oni by hrozně rádi normálně vydělávali. Musíme opravdu restartovat ekonomiku.

V tom se zásadně odlišujete od Pirátů a Starostů, kteří zvýšení daní připouštějí. Ti jsou přitom vašimi potenciálními vládními partnery.

My se odlišujeme v mnoha věcech. Například v tom, jestli NATO vnímáme jako záruku naší bezpečnosti a jestli máme dávat dvě procenta HDP na obranu. Jejich europoslanci hlasovali s SPD a s komunisty proti tomu, abychom plnili tento závazek. Ale budeme hledat průnik našich programů. Za nás je v daňové oblasti důležitý fakt, že už teď máme vysokou složenou daňovou kvótu a nechceme ji zvyšovat.

Řekla jste, že se budou daně měnit jednou za volební období. Co bude tedy ta změna?

Chápu, že pro občana je vždy nejsrozumitelnější číslo, výše sazby daně. Ale nejde jen o sazby, ale i o strukturu a zjednodušení systému. Chceme to udělat jednou za volební období z toho důvodu, aby změna byla kvalitní a udržitelná. Ideální by bylo třeba mít jen dvě sazby DPH. Jde tedy hlavně o zjednodušování.

Když budou místo třech sazeb DPH jen dvě, tak tam může dojít k nějakému zvýšení, ne?

Dobře, ale teď se bavíme o celé složené daňové kvótě, která zůstane stejná. Počkejme si na to, jak to bude probíhat.

V čem vám v programu naopak ustoupili ostatní? Co jste v rámci koalice Spolu prosadili vy jako TOP 09?

Podařilo se nám přesvědčit kolegy, že je velmi důležité se věnovat celkově problematice životního prostředí a ochrany přírody. Řešíme klimatickou krizi, sucho, nedostatek vody. Tato kapitola je velmi vyvážená, nikdo nemůže tvrdit, že jsme v této oblasti upozadili naše dlouholeté téma.

Koalice Spolu chce přijít s novou důchodovou reformou. Budete nějak navazovat na reformu ministryně Jany Maláčové a její důchodové komise, jíž jste sama byla součástí?

Paní ministryně přichází s řešením na výdajové stránce, ale ne na příjmové. Říká, že příjmovou stránku musíme řešit také, ale ať to vyřeší budoucí vláda nějakou daňovou reformou. V tom jejím materiálu každopádně není všechno špatné. Chceme hájit princip zásluhovosti, aby se lidem do důchodu promítlo, jak aktivní v životě byli a kolik vydělávali. Jako inspirativní nápad mi přijde také založení transparentního účtu, aby lidé věděli, kolik přesně budou v důchodu brát. To může přispět k uvědomění, že se nelze spoléhat jenom na stát. Také jsme se shodli s kolegy z ODS a z KDU-ČSL, že budeme chtít nastavit garantovaný důchod.

Kolik má činit? Mluví se o osmi až deseti tisících.

V programu nemáme přesně řečenou částku, je tam stanoveno, kolik by to mělo být procentuálně z průměrné mzdy.

Kolik je to tedy procent?

Já vám to nebudu říkat všechno, protože byste ten program pak nechtěli číst. (smích) Chceme to nastavit procentuálně, aby se to v čase měnilo. To je vlastně jedno z mých dalších témat v programu, automatická valorizace některých typů sociálních dávek, které jsou zároveň jediným příjmem člověka, jako je třeba příspěvek na péči. Pokud se to číslo mění jen zákonem, pak to za rok za dva kvůli inflaci a dalším faktorům neodpovídá realitě.

Chtěla byste být ministryní práce a sociálních věcí?

Já se netajím tím, že to je oblast, které se věnuji nejvíce a dlouhodobě. Myslím si, že člověk by měl vědět, o čem dané ministerstvo je, co přesně dělá. Budu zcela jednoznačně aspirovat jen na ta ministerstva, kde mám šanci prokázat nějakou erudici. Nebudu si hrát na to, že rozumím třeba zemědělství.

Kdy chcete požádat o mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry Babišově vládě?

Nepředpokládáme, že by pan premiér změnil své stanovisko, sama vláda zřejmě o důvěru nepožádá. Takže začneme příští týden sbírat podpisy pro schválení mimořádné schůze na vyslovení nedůvěry vládě a myslím, že události posledních dnů nám ještě více dávají za pravdu. Takovouto vládu nechceme.

Máte nějaký plán B, co bude následovat, až vládě bude vyslovena nedůvěra? Neposílí to roli pana prezidenta? Aby si pan prezident potom nevytvořil svoji vlastní vládu.

Myslím, že pan prezident je skutečnou hlavou této vlády. Klíčoví ministři kabinetu jsou lidé, kteří jsou panu prezidentovi po vůli. Nesmíme rezignovat na svoji ústavní roli. Jinak by se Poslanecká sněmovna mohla de facto zrušit. Nejdříve bychom měli hlasovat o nedůvěře, aby to rozpohybovalo některé poslance, kteří jsou nyní příznivci vlády, a aby případně přehodnotili svůj postoj k předčasným volbám. Proč by se rozpouštěli sami poslanci hnutí ANO, ČSSD, KSČM, když nedůvěra není vyslovena?

Pro vyslovení nedůvěry vládě a případné rozpuštění sněmovny ale budete potřebovat i hlasy komunistů a SPD. Není paradoxní, že vládu kritizujete, že se na ně tři čtyři roky spoléhala, a teď jste na jejich hlasech závislí vy?

Není. To je úloha, kterou tady máme. Kdo se k nám přidá, je na něm.

Ale to Andrej Babiš říkal taky, že kdo se přidá k vládě, je na něm. V čem je to teď jiné, když vy využijete hlasy komunistů?

Andrej Babiš si od začátku vybral, že se bude opírat o komunisty. Teď už i oni dali od Babiše ruce pryč. Babiš proto musí sebrat odvahu a čelit hlasování. Opravdu si neumím představit, že bychom mlčeli a dělali, že se nic neděje. Že je v pořádku, že tu dovládne kabinet, který nemá jasnou většinu. To pak někoho může napadnout, že už vlastně není potřeba parlament či volby. To, že se s komunisty a SPD na spoustě věcí neshodneme, neznamená, že v tomto případě ta shoda bude. I to se v politice stává.

Byla podle vás dostatečná reakce vlády na informace o zapojení příslušníků ruských tajných služeb do výbuchů ve Vrběticích?

Reakce na státní terorismus musí být razantní a hrdá. My jsme suverénní stát, tak se podle toho musíme chovat. Vláda zaujala takovou velmi alibistickou pozici, kdy řekla, že vyloučí osmnáct agentů. Nazývejme věci pravými jmény, je to bezprecedentní situace. Jiný stát se podílel na teroristickém činu a ta reakce tomu musí prostě odpovídat. Za nás musíme v těch krocích jednoznačně přitvrdit.

Co byste to dělali jinak?

Rozhodně bychom vyhostili mnohem vyšší počet členů ambasády, a to už na začátku v tom prvním kroku. Přece nemůžeme čekat na to, že Rusové budou ti, kteří se chovají odvetně a my teprve až pak budeme reagovat silně. Ta ruská odveta není překvapivá. Oni tím destabilizovali českou ambasádu v Moskvě, takže my bychom měli destabilizovat jejich ambasádu v Praze. Je třeba začít budovat ty vztahy od nuly. Já bych dokonce byla pro to, aby na ruské ambasádě v Praze zůstal jenom velvyslanec s řidičem. Ať se zbytek té ambasády buduje postupně znovu. Rusko rozumí jenom silným krokům ze strany toho, koho napadlo. Oni si můžou vyhrožovat, jak chtějí, ale my bychom měli ukázat, že jsme suverénní stát a že se z nich nepoděláme.