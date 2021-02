Glosa Petra Peška: Generace, koalice a volby | E15.cz

Potvrdil trend, který byl až doposud trošku v kategorii „přání otcem myšlenky“, tedy pokud jde o odpůrce současné vládní garnitury. Ale především ukázal vývoj a rozvrstvení voličských preferencí.

Ve stručnosti řečeno, možná jsme na začátku konce dominantního postavení hnutí ANO. Na záda mu dýchá koalice Pirátů a STANu, v potenciálu – tedy u hranice možné podpory – jej dokonce i předběhla. A v závěsu je uskupení SPOLU, které tvoří občanští demokraté, lidovci a TOP 09.

Na druhé straně ale ANO stále vede. A nemělo by se zapomínat, že prezident Zeman se netají úmyslem pověřit sestavením vlády vítěze voleb, ať už se bude rýsovat většina jakákoli. A při přepočtu hlasů na křesla se potvrzuje i další předpoklad, že poměr sil ve sněmovně bude hodně vyrovnaný.

Neméně zajímavé jsou ale některé dílčí závěry průzkumu. Například stále zřetelnější generační linie mezi příznivci jednotlivých stran a táborů. Z ANO se začíná stávat jakási strana důchodců za životní jistoty – na rozdíl od stejnojmenného „legendárního“ uskupení s malým „d“.

Koalice Piráti-STAN válcuje volební pole nejen mezi nejmladšími voliči do 24 let, ale silné postavení má i mezi střední generací a lidmi kolem padesátky. V určité zúžené variantě to platí i pro další opoziční koalici, tedy spojenectví ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které je nejsilnější právě u střední generace ve věku 35 až 44 let.

Dalším poselstvím průzkumu je právě koaliční spolupráce. Zatímco Pirátům a STANu se matematicky zjevně vyplácí, u konkurenčního SPOLU už to tak jasně nevypadá, byť některé interní průzkumy z poslední doby mu dávají větší šance než Median.

Každopádně může zafungovat efekt označovaný v politologii jako „bandwagon“, v češtině někdy označovaný jako „stádový“. Tedy, že se voliči rozhodnou podle ostatních, v tomhle případě pro uskupení s rostoucí popularitou a nadějí na úspěch. Díky tomu se této koalici zvýší preference, a tak dokola…

I v případě úterního Medianu ale platí to, co u všech dalších průzkumů. Tedy, že to je jen jedna sondáž. Nic víc, nic míň. Jelikož ale její závěry zapadají s určitými nuancemi i do jiných podobných předvolebních výstupů, může to leccos naznačovat. Přinejmenším co se výše zmíněných trendů týká.

A jedna jistota je už také známá – čeká nás mimořádně horký volební podzim.