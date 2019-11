Glosa Petra Peška: Kdyby tisíc kontrolorů… | E15.cz

Ministerstvo financí se ve čtvrtek ústy své momentální šéfové Aleny Schillerové pochlubilo, jakým úspěchem a přínosem je elektronická evidence tržeb. Jen příští rok by měla do státního rozpočtu přinést přes 15 miliard korun. A další roky to má být dokonce kolem dvaceti miliard. Tedy množství peněz o hodně větší, než malé. A vzhledem k utrácivému rozpoložení nynější vlády mimořádně vítané.

Lze samozřejmě finanční přínos EET zpochybňovat či relativizovat – třebas dočasnou fází ekonomického růstu, a tedy i větší spotřeby, či možná až příliš optimistickými očekáváními. Ale i kdybychom na propočty paní ministryně přistoupili, pořád to nemění nic na tom, že význam a dopad celého projektu je do značné míry jinde.

Stát si upevnil kontrolu nad ekonomikou, a nikoliv jen nad výběrem daní, jak se ministerstvo financí společně s premiérem snaží tvrdit. Zatížil zvláště malé provozovatele dalšími povinnostmi a mnohé přiměl k tomu, aby živnost pověsili na hřebík. Příkladů zvláště z menších obcí je řada.

A když je řeč o kontrole, je třeba zmínit i další pozoruhodné číslo, kterým se paní ministryně pochlubila. Jen letos finanční a celní správa provedly kvůli EET téměř 60 tisíc kontrol. Loni to bylo přes 80 tisíc a příští rok, až se rozjede další fáze evidencí, se možná dostaneme i na hezkou, kulatou stovku. Takže už je líp?

Náklady na zavádění EET a kontrolování paragonů (o bizarnostech typu Účtenkovky nemluvě) tak trochu připomínají slova profesora Zelí z povídky od Šimka a Grossmanna: „Nechci slevu zadarmo.“ Jen s tím rozdílem, že teď to není exkurze do zoo, jak ve zmíněné povídce, ale do světa EET. Pokud chtěl stát vylepšit výběr daní, šlo to udělat i méně bolestně a bez zbytečné byrokracie a kontrol. Třeba paušální daní nebo nějakým jiným způsobem.

A to nás teprve čeká zmíněná další vlna EET, do níž mimo jiné spadnou už tak nedostatkoví řemeslníci. Bude více vybraných daní, více kontrol… a dost možná i řada dalších ukončených živností. A abychom zůstali u humorných citátů, možná dojde přinejmenším na druhou část konstatování od Woodyho Allena: „Nejenom že není žádný Bůh, ale zkuste třeba sehnat přes víkend instalatéra.“ Bohužel to zas taková legrace není.