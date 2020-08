Glosa Petra Peška: Naše drahá pražská MHD | E15.cz

Jednak kvůli spekulacím o zvyšování cen jízdného – zvlášť roční permanentky – a teď v pondělí po představení návrhu na přemalovávání vozového parku. A nejen zájmu, ale i rozruchu.

Méně důležitá, ale neméně barvitá je debata o novém designu autobusů, tramvají, metra a příměstských vlaků. Námitky se dají rozdělit do dvou kategorií: buď je to prý ošklivé, anebo prostě zbytečné. Obojí se dá pochopit i odmítnout. Navrhovaný červeno-šedý nátěr se může po právu zdát mdlý, připomínající dopravní prostředky jinde ve světě, anebo nerespektující barvy hlavního města (červená a žlutá). Na druhou stranu, hodnocení vzhledu je vždy subjektivní a někomu se to bude líbit a jinému nelíbit vždy.

Pochopitelná je i námitka o zbytečnosti. Sice by se nepřemalovávaly všechny vozy, ale nový design by se využil jen u těch nových či oprýskaných, které by čekal nátěr tak jako tak. Na druhou stranu se vynakládají peníze a energie na přípravu akce „přemalba“ v době, kdy Prahu trápí větší problémy.

A jedním z nich je právě financování veřejné dopravy. Je to tikající bomba, s níž současná ani minulé politické reprezentace hlavního města nic nedělaly. A pokud ano, tak jen k horšímu. Zvětšovala se skupina těch, co jezdí zdarma (mladí až do 15 let, senioři již od 65 let), velkorysý je i systém dalších slev.

A pak přišel nápad na zlevnění ročního kuponu na příjemných 3650 korun. Hlavním efektem sice nebyl kýžený úprk zbylých Pražanů z aut do prostředků veřejné dopravy, nýbrž spíš úspora těch, co už MHD jezdili (místo krátkodobých kuponů si pořídili ještě výhodnější roční). Ale což, všichni byli spokojení.

Jenže náklady na veřejnou dopravu v Praze už léta strmě rostou a s tím i podíl dotací na její provoz. Dříve či později by se to muselo projevit, koronavirová krize to jen uspíšila. Bohužel v době, kdy radnice oplývá spíše nazelenalým aktivismem než racionálním ekonomickým uvažováním. Třeba ale překvapí.

Oprávněně také může nynější pražská reprezentace cítit jako nespravedlivé, že odnáší veřejnodopravní populismus i předchozích garnitur. Taková je ale politika. A podobně jako slevy nejsou zadarmo, neplatí to ani o MHD. Teď už to jen vysvětlit zpovykaným Pražanům…