Glosa Petra Peška: Pirátská realita | E15.cz

Jenže politická realita je neúprosná a dříve či později semele prakticky každý krásně znějící nápad. Poznali to i Piráti v Praze, kteří na popud svého primátora Zdeňka Hřiba uvolnili zákaz pro souběh mandátů na magistrátu a v městských částech. Respektive prodloužili výjimku z půl roku na trojnásobek, pokud nejde o více uvolněných – tedy plně placených - funkcí. Důvodem mají být problémy, které Pirátům vznikaly kvůli předčasným rozpadům koalic právě v některých pražských čtvrtích.

Je to pouze „změna technického parametru“, vysvětlil to serveru Novinky.cz primátor Hřib. Takže sice možná jen malý, ale stejně střet s realitou. A nejde jen o kumulaci funkcí, která – pokud to dotyčný nepřežene – může být i ku prospěchu věci. Ale třebas i o posedlost zveřejňováním všeho možného včetně vnitrostranických půtek. Také o tom Piráti vědí své.