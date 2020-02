Drahé bydlení regulace nájmů nevyřeší - glosa Petra Peška | E15.cz

Na trhu je nedostatek bytů? Kromě jejich cen roste i výše nájemného? Jednoduché řešení – začněme nájemné zase regulovat. Další z báječných nápadů ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové by zněl jako špatný vtip, kdyby to nemyslela… upřímně.

Na její obranu je třeba uvést, že těch opatření na podporu levnějšího bydlení navrhuje víc a některá znějí přinejmenším zčásti rozumně. Správně zmiňuje urychlení novely stavebního zákona. Mluví o nutnosti více stavět, byť konkrétně uvádí jen městské a státní nájemní byty. A nadhazuje problematické téma Airbnb, ovšem v tradičním levicovém příkazovém módu: „Turisté patří do hotelů, nikoliv do bytů,“ citoval ji deník Právo.

Ministryně (a místopředsedkyně ČSSD) Jana Maláčová má pravdu i v tom, že na podporu levnějšího bydlení je nutný soubor opatření, jednotlivé kroky nestačí. Z jejího sumáře ale vyplývá hlavně to, že nezdravě dominantní roli by v tom celém měl hrát stát. Jako by poučení z nedávné minulosti nestačilo.

To se týká hlavně zmíněné regulace nájemného. Horko těžko se jí podařilo po vleklých politických bojích a několikaletém přechodovém období odbourat v roce 2012. Společně s dědictvím komunismu po ní zbyl pokřivený trh s bydlením a množství příbytků v tristním stavu.

Pokud by se začaly ceny opět regulovat, je vcelku snadné si představit, že by to postupně vedlo k něčemu podobnému. Plus samozřejmě k pokusům, jak to obejít, například dodatečnými platbami majitelům „na dřevo“. Jen jediné by nejspíš nenastalo – slibované zlepšení podmínek na bytovém trhu, v tomto případě u pronájmů.

Navíc je to další z řady nápadů, jak bytovou krizi řešit „od konce“. Regulacemi, vyšším zdaněním vlastněných bytů či sledováním elektroměrů, jak moc tam někdo opravdu bydlí. Místo toho, aby se konečně zjednodušila pravidla pro výstavbu, dodělaly územní plány a třebas alespoň zrušila daň z nabytí nemovitosti, která byty ještě o něco prodražuje.

Dobrou zprávou je, že návrh ministryně Maláčové hned v počátku narazil na odpor její vládní kolegyně, šéfky resortu pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Naopak – a nikoliv překvapivě – se líbí komunistům, kteří se podobně jako místopředsedkyně ČSSD zhlédli v příkladu Berlína, kde k regulaci nájemného přistoupili. Jak vidno, levicové příklady táhnou, i když přicházejí z jindy zatracovaného Německa.