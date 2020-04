Glosa Petra Peška: Roztroušená vláda | E15.cz

Vlastně už to ani nepřekvapuje. Přesto se nelze nad posledními vládními expozé kolem koronavirové krize nepozastavit. Protože – ať se to někomu líbí či ne – je to pořád vláda, klíčový exekutivní orgán. Byť některé výstupy členů kabinetu z uplynulých hodin spíš vypadají jak zkouška amatérského divadelního kroužku.