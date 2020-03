Glosa Petra Peška: S námi, či proti nám? | E15.cz

Poslanec Stanislav Berkovec (ANO) doporučoval svým stranickým kolegům, koho (ne)volit do Rady ČT. Na tom by nebylo nic špatného. Strany si obecně vybírají kandidáty názorově blízké, a naopak odmítají sympatizanty svých oponentů.

Zarážející jsou ovšem okolnosti vzniku poslancova e-mailu a kádrování přátel jednotlivých uchazečů. Opozice na středeční schůzi sněmovny to označila za praktiky StB a Berkovce vyzvala k rezignaci na vedení volebního výboru. Poslanec nakonec sám rád uznal, že rezignaci nabídne.

Televizní rada byla kvůli přerušení schůze doplněna jen z půlky, mezi zvolenou trojicí jsou i dva lidé z „doporučujícího“ seznamu. Ať už to mělo vliv, či ne, opět se ukázalo, jak iluzorní je představa, že nynější způsob volby radních je apolitický. Možná by bylo jasnější, pokud by šlo rovnou o kandidáty stran, a nikoliv různých spolků. Anebo snad zavést přímou volbu všemi koncesionáři ČT? To radši ne…