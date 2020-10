Glosa Petra Peška: Šifra pana prezidenta | E15.cz

V souvislosti s postupující koronavirovou krizi vyzýval k odpovědnosti. A k ohleduplnosti vůči svému okolí, která podle něj spočívá především v nošení roušek.

Není důvod celkové vyznění prezidentova projevu neocenit. Miloš Zeman se evidentně držel zkrátka a chtěl vyslat převážně pozitivní poselství. Pár detailů ale stojí za pozornost.

Jednak projev, který byl v televizi uveden fanfárami jako někdejší novoroční řeči, působil trochu nekonzistentně. Což lze přejít s pochopením.

Nebyl by to ale Miloš Zeman, kdyby si přeci jen nerýpnul. Tentokrát proti „antirouškařům“. Což by vlastně taky nebylo nic až tak špatného. Jen ten způsob podání… Jeho zobecňující kategorizace „zubaři, kardiologové, zpěváci“ – do tajenky doplňme nejspíš Romana Šmuclera, Jana Pirka a Ilonu Csákovou - působila až příliš jakešovsky. Jako „zahrádkáři, myslivci…a další“. Pro hlavu státu trochu nedůstojné.

Stejně jako svádět šíření názorů – a třebas i hloupých, o to nejde, názory jsou subjektivní disciplína – nepřímo i na média. Vždyť kdo jiný než Miloš Zeman tak rád a s oblibou vyzýval k používání vlastního rozumu.

A detail poslední, možná vlastně nejdůležitější. V jeho projevu zazněla chvála ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Což by nebylo nic zvláštního. Pokud by tedy ta chvála nebyla až tak okatá…a pokud by to nebylo jediné jméno, které prezident ve své řeči zmínil.

Mimochodem, svého ještě nedávno hlavního politického spojence Andreje Babiše jmenovitě nezmínil. Ale to jen na okraj.