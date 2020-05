Glosa Petra Peška: Státní "vděk" za nanoroušky | E15.cz

Může to být jen obvyklý postup, úřední necitlivost či byrokratická hloupost. Anebo učebnicové naplnění rčení, že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán… Vyloučit ale nelze vzhledem k předchozím podobným případům ani jakousi malou pomstu za kritiku vládních kroků. Už jen to, že někoho napadne o tom takto uvažovat, je problém.

Domažlická firma nanoSPACE, která se jinak zabývá hlavně lůžkovinami pro alergiky, spustila ve světle koronavirové krize výrobu nanoroušek pro nemocnice. Tím zvýšila celkovou produkci a objem fakturace. A teď jí z finančního úřadu přišla výzva, aby se „vyjádřila k pochybnostem“ a „vysvětlila nejasnosti“ ohledně výše zdanitelného plnění, jak vyplývá z úředního dopisu, který na Twitteru zveřejnil ředitel firmy a zároveň i šéf Asociace nanotechnologického průmyslu Jiří Kůs.

Naše nouzová výroba nanoroušek v nanoSPACE pro nemocnice, která zvedla bežnou fakturaci, má další konkrétní výsledek - kontrola finančního úřadu. pic.twitter.com/bv3z8lwgVG — Jiří Kůs  (@jirkakus) May 15, 2020

Právě on přitom v uplynulých dnech kritizoval chování státu při pořizování ochranných prostředků během koronavirové krize. „Stát nejdříve v lednu zaspal. Pandemie se blížila do Evropy a už tehdy se měl začít zajímat, kolik tady má k dispozici ochranných pomůcek,“ uvedl například v rozhovoru pro deník E15. A kritizoval především dodávky z Číny v době, když už čeští výrobci mohli poptávku uspokojit. „V momentě, kdy sem vláda – tedy hlavně ministerstva zdravotnictví a vnitra - začala vozit prostředky druhé kategorie z Číny, často přes pochybné firmy, tak už byly místní kapacity mnohem vyšší,“ uvedl. A pranýřoval také státní garance pro americkou firmou Honeywell, která tu přitom nemá žádnou výrobnu respirátorů.

To vše samozřejmě může být jen shoda okolností, či prostě automatizovaná rutina finančního úřadu. V každém případě je to přinejmenším necitlivé a hloupé. V mimořádné době, jakou byla a je pandemie, by i státní úředníci měli uplatňovat výjimečnou míru pochopení, zvláště pokud šlo o dodávky potřebných ochranných materiálů. A nyní by měli dokázat, že nešlo o zlý úmysl. Jinak ta pachuť bude ještě horší…