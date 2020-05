Prymulovo odcházení. Epidemiolog opět zvedl téma svého odchodu z ministerstva | E15.cz

Náměstek doplnil, že by odcházel do soukromého sektoru. Původně tak chtěl učinit už v lednu, kvůli následné pandemii koronaviru ale zůstal. Do 30. března vedl Ústřední krizový štáb a nyní je šéfem týmu, který má na starosti takzvanou chytrou karanténu.

O situaci bude ještě jednat s premiérem. Na ministerstvu by setrval, pokud by byly splněny určité podmínky, jaké konkrétní požadavky má na mysli ale nespecifikoval s tím, že s nimi v příštím týdnu nejdříve seznámí premiéra.

Prymula ale tvrdí, že se žádný z jeho požadavků netýká jeho chybějící bezpečnostní prověrky. Prověrka je podmínkou pro setrvání ve funkci náměstka ministra a původně měl Prymula podle médií čas pro její získání do 14. března. Na začátku března se ale v Česku objevily první případy nákazy koronavirem a 12. března byl kvůli šíření nákazy vyhlášen nouzový stav.

„Chtěl jsem zredukovat svůj pobyt na ministerstvu na částečný úvazek, ale pan premiér mě přesvědčil, že zejména v této době bych to měl přehodnotit, a proto zůstávám,“ řekl Prymula 12. března. Ministerstvo Prymulovi lhůtu pro získání prověrky prodloužilo do doby, dokud o ní Národní bezpečnostní úřad nerozhodne.

Už v březnu Prymula uváděl, že by se chtěl více věnovat výzkumu. „Mám plno nabídek, ale plánuji jít do soukromého sektoru a angažovat se například u komerčních farmaceutických výzkumů,“ řekl ČT.

Prymula byl v minulosti například prorektorem a následně rektorem královéhradecké Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně. Mezi roky 2009 a 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové. Poté působil jako poradce ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), který jej v březnu 2017 jmenoval náměstkem pro zdravotní péči. Je také předsedou České vakcinologické společnosti.