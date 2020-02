Glosa Petra Peška: Velká vládní vlaková výprava | E15.cz

Mimo jiné o problému příměstské dopravy, která tu začíná být přetížená, hlavně kvůli rostoucímu počtu lidí dojíždějících do Prahy za prací. Výsledkem je nejen premiérova další povedená PR akce, ale kromě několika nereálných nápadů i jedna železniční záhada.

Andreji Babišovi stačila jedna cesta vlakem z pražského hlavního nádraží do Benešova, aby na přetíženou dopravu našel řešení. Chce to prý patrové, pokud možno delší vlaky a tomu uzpůsobená nádraží. Pokud by si ale tento stav neprohlédl z rychlíku – doslova – zjistil by, že patrové vlaky na této trati už často jezdí. A řada nádraží tu byla nedávno zároveň s celým koridorem modernizována. Takže je těžké si představit, že by se rozkopávala znovu. Nemluvě o finanční náročnosti nákupů nových, delších souprav.

Každopádně je co zlepšovat, obecně v tristní dopravní situaci ve Středočeském kraji. A zde začínají zábavné detaily. Třebas to, že ANO má už léta v gesci ministerstvo dopravy. Anebo že v čele Středočeského kraje je už přes tři roky zástupkyně hnutí Jaroslava Pokorná Jermanová. Což premiérovu údivu poněkud ubírá na politické údernosti.

Navíc se díky fotkám z vlaku, kterými se premiér pochlubil na svých sociálních sítích, nepřejícím „šotoušským“ hnidopichům podařilo poukázat na jeden pikantní detail (upozornil na to server Aktuálně.cz). Andrej Babiš tu sedí v moderním, velkoprostorovém vozu, zatímco obvykle jsou v tomto rychlíku řazeny vagony s kupé, které byly vyráběny v 70. a 80. letech v tehdejší NDR. České dráhy se nařčení ze servility vůči předsedovi vlády pokusily odvrátit tím, že kvůli výlukám tu teď bývají řazení vozů jiná než obvykle. I když to tak podle znalců drah bylo zrovna dneska poprvé…

Nic z výše zmíněného ale nemění nic na tom, že jakožto PR akci lze premiérovu výpravu považovat za úspěšnou. Nabídl řešení existujícího problému, byť asi nepříliš reálné. A na jeho twitterovém účtu se neopomnělo zmínit, že si (společně s Karlem Havlíčkem, který má nyní v gesci i ministerstvo dopravy a s nímž premiér cestoval), koupili jízdenku. Jako normální lidé. S připomenutím, že sice plné jízdné stojí do Benešova 81 korun, ale studenti a důchodci platí jen „dvacku“, což je „super“. Samozřejmě díky vládním slevám.

Oproti tomu bledne paralelní vlaková výprava, kterou se – ve stejný den – pochlubil ministr vnitra a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček. Ten se projel jen mezi dvěma nádražími ve své rodné Mladé Boleslavi. I tady ale přispěchal s návrhem na zlepšení: obě budovy si zaslouží opravu. A je rád, že by měla být hotova do roku 2023…

Do krajských voleb zbývá ještě zhruba přes půl roku. Jak vidno, je na co se u výjezdů (nejen) vládních politiků po republice těšit.