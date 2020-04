Glosa Terezy Zavadilové: Koloběh realitního života | E15.cz

Ceny nájmů i bytů v posledních letech ekonomického boomu rostly do takových výšin, že začaly představovat vážný generační a finanční problém. Podmínky financování musela dokonce regulovat Česká národní banka.

Ti, kteří zdůrazňovali, že ceny bytů již nikdy neklesnou, brzy uvidí, jak moc se mýlili. Zažijí to, co lidé, kteří totéž říkali v roce 2008. Byty jsou sice „cihly a cement“, ale jejich ceny nejsou z betonu. Globální pandemii nikdo nečekal, ovšem cyklus působí na reality stejně jako na vše ostatní. A to, co bylo nahoře, bude dole. Po čase se to otočí.