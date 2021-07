Jakub Horák: Bezos svým letem do vesmíru nevzal peníze chudým, jen je přesunul jinam | E15.cz

Mnoho diskutujících se také ptá, jaký přínos suborbitální lety vlastně mají. Na palubě lodi společnosti Virgin Galactic, se kterou před čtrnácti dny odstartoval britský miliardář Richard Branson, však už jeden výzkumný projekt proběhl – týkal se vstřebávání fixačního činidla rostlinami ve stavu beztíže.

Takové příležitosti se jistě bude snažit využít více vědců, kteří nemají peníze na drahé experimenty přímo na Mezinárodní kosmické stanici. Přesto současný stav vesmírného turismu připomíná spíš horskou dráhu se vstupenkou za několik milionů – Bezosův výlet trval deset minut nahoru, potom několik minut stavu beztíže a zase zpět.

Znovu se také otevřely sociální debaty, provázející už americký kosmický program Apollo v šedesátých letech minulého století – nebylo by místo cest do vesmíru lepší dát peníze chudým?

„Je s podivem, kolik lidí věří tomu, že když si miliardář vyletí do vesmíru místo toho, aby dal peníze chudým, tak je v podstatě o ty peníze připravil, vyhodil z okna. Ve skutečnosti se ty peníze akorát přesunuly v ekonomice jinam, do jiných kapes, kde se rozmnožují dál. Z jednoho dolaru, který se stokrát otočí v cizí kapse, může být zakrátko dolarů tisíc. Jen tak, z ničeho. To je celé kouzlo kapitalismu, věci vznikají doslova z ničeho. Jenom to musí někdo chtít. A ten někdo jsou lidi jako Bezos,“ okomentoval tento rozšířený přístup trefně publicista Ondřej Bratinka.

Skutečně, podle těchto kritiků by bylo zřejmě nejlepší zastavit úplně všechno a všechny peníze poslat do Afriky, kde je chudých nejvíc.

Parabolické skoky na hranici vesmíru jsou sice daleko jednodušší než orbitální let, ale zcela určitě povedou k dalšímu rozvoji technologií a bezpečnosti. Po překonání Kármánovy hranice sta kilometrů se brzy dobrodruzi vydají na orbitální lety a potom na expedici kolem Měsíce, kterou ostatně už nabízí Elon Musk.

„Ach ti narcističtí bohatí muži, proč nedělají něco užitečného!“ povzdechl si jistě na začátku vývoje letectví nejeden z kritiků těch podivínů, kteří se snažili na svých létajících strojích odlepit od země. Ti báječní muži to naštěstí nevzdali a život šel dál.

A dál půjde i teď. Richard Branson už prodal 600 letenek po 250 tisících dolarů a dalších tisíc zájemců už zaplatilo zálohu. Tím nejšťastnějším je předpokládám sám zakladatel Amazonu, který se dnes už může pyšnit titulem astronauta. Člověk, jenž začínal v garáži stavět dnes největší mezinárodní obchod s knihami, teď píše jeden z nádherných příběhů lidského dobrodružství sám.

No a kromě toho se Jeff Bezos během posledního půlroku rozvedl, odešel z práce a odletěl do vesmíru. Co víc si může chlap přát?