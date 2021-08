Komentář Jakuba Horáka: Změní vás očkování v krávu, nebo ovci? | E15.cz

Obavy a kampaně proti očkování zdaleka nejsou výsadou současné doby. Zatímco dnes nadávají antivaxeři zastáncům očkování do ovcí, v minulosti jim vyhrožovali, že se z nich vinou očkování stanou krávy. Nevěříte?

Před sebou mám starý anglický plakát pocházející zhruba z roku 1800. Důstojně a hloupě se tvářící lékař v hnědém žaketu v něm rozřezává zahnutou kudlou jedné pacientce ruku, zatímco kolem nich se odehrává boží dopuštění. Nejméně pěti pacientkám totiž roste kravská hlava – u některých maličká, ale u dalších už zcela vyvinutá. Co chtěl takový plakát tenkrát sdělit a čím vyhrožoval?

Slovo „vakcína“ pochází ze slova „vacca“, což je latinsky kráva – nikoli tedy ovce. Za objevitele očkování je považován skotský lékař Edward Jenner, který postřehl, že dojičky krav, jež prodělaly kravské neštovice, neonemocněly, když nastala epidemie neštovic pravých.

V roce 1796 svoji myšlenku ověřil. Nakazil mladého chlapce kravskými neštovicemi a po vyléčení ho úmyslně nakazil virem pravých neštovic. Chlapec však neonemocněl a metoda začala úspěšně vstupovat do praxe. Na začátku se očkovalo tak, že se rozřízla rána, do které se vložily kravské strupy s planými neštovicemi. Zlaté dnešní vakcíny! Z hlediska bezpečnosti to byl ovšem radikální posun oproti předchozí formě ochrany proti neštovicím, která spočívala ve šňupání prášku z rozdrcených neštovičných strupů jiného nemocného člověka.

Úmrtnost variolizace – jak se tato metoda nazývala – nebyla malá. U některých očkovaných se totiž pravé neštovice rozvinuly v plné síle, takže například v jedné skupině tří set očkovaných bylo zaznamenáno šest mrtvých. Bylo to hodně? Možná ano, ale úmrtnost na pravé neštovice byla mnohonásobně vyšší.

Vynález doktora Jennera, který zavedl výše popsané očkování kravskými neštovicemi, byl tedy naprosto převratný. Vždyť pravé neštovice jen během 20. století zahubily okolo 400 milionů lidí a ještě v roce 1967 onemocnělo 15 milionů lidí a dva miliony jich zemřely! Poslední evropská hrozba epidemie pravých neštovic se objevila v Jugoslávii v roce 1972. Pacientem byl pan Ibrahim Hoti, kosovský muslim, který si nákazu přivezl z pouti do Mekky. Protože poslední pravé neštovice byly v Jugoslávii zaznamenány v roce 1930, lékaři zprvu nákazu vůbec nerozpoznali a pacienta léčili na alergickou reakci na penicilin.

Vzhledem k tomu, že nenaočkovaná populace je proti viru pravých neštovic naprosto bezbranná, vláda zasáhla tvrdě. Vedení země vyhlásilo nouzový stav a na omezení pohybu a karanténu kontaktů dohlížela armáda. Vzhledem k nedostatku vakcín se jugoslávská vláda obrátila i na zahraničí a sehnala v krátkém čase miliony vakcín, kterými naočkovala většinu populace. V současné době už očkování proti pravým neštovicím neprobíhá, protože virus je, doufejme, od roku 1980 zcela vymýcen. Na světě jsou pouze dvě laboratoře, které mají oprávnění udržovat zásoby viru varioly – jeden box s pravými neštovicemi je uschován v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v Atlantě a druhý v ruské státní laboratoři v Koltsově.

O tom, co je pohřbeno někde v ledu nebo v tajícím permafrostu, však nevíme nic. Jak píše ve své nejznámější povídce Howard Phillips Lovecraft: „Ve svém domě v R'lyehu mrtvý Cthulhu čeká a sní.“