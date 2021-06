Bitcoinový Salvador místy působí jako vtip. Češi se ale nemají co smát | E15.cz

Stačí si představit, jak se do země s jednou z nejvyšších měr vražd na světě houfně stahují bitcoinoví milionáři a dávají si na své bohatství vystavit štempl. Stylovější by možná bylo namalovat si terč na čelo.

Poněkud odvážně zní také prezidentovo prohlášení, že vláda zaručí převod bitcoinu na přesnou hodnotu v dolarech v době každé transakce. Tak to hodně štěstí, chtělo by se dodat, v případě tak volatilního platidla, jakým je bitcoin.

Ambice státu, který podle HDP na hlavu patří ke třetině nejchudších mezi zeměmi Jižní Ameriky a Karibiku, míří nicméně ještě výš. Bukele se na Twitteru pochlubil videem, jak se tamní státní energetická společnost chystá těžit bitcoiny pomocí tepelné energie ze sopek.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋



Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.



What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻 pic.twitter.com/SVph4BEW1L