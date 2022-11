Kevin Tran Nguyen: Slovenská ekonomika bude postupně ztrácet dech | E15.cz

Slovenská ekonomika ve třetím čtvrtletí jen nepatrně rostla (+0,1 procenta v porovnání s předchozím kvartálem), na přelomu roku však nejspíše podle odhadů naší společnosti vstoupí do recese, byť jen mělké. Odhadujeme, že v posledním čtvrtletí letošního roku a prvním čtvrtletí toho příštího slovenský reálný HDP klesne shodně o 0,5 procenta v porovnání s předchozím kvartálem. S následným oživením hospodářské aktivity to také nebude tak horké. Tamní ekonomika totiž bude zřejmě v příštím roce téměř stagnovat, když reálně vzroste pouze o 0,2 procenta. K tomu by měl významně přispět pokračující slabý výkon průmyslu spolu s poklesem zahraniční poptávky.

Nicméně zdaleka největší brzdou hospodářského růstu bude v příštím roce spotřeba domácností, která doplatí na hluboký propad reálných příjmů. Přestože mzdy příští rok porostou dvojciferným tempem, reálně klesnou o více než pět procent. To spolu s odhadovaným letošním poklesem reálné mzdy o 4,1 procenta povede k výraznému poklesu kupní síly domácností, což se odrazí ve slabé spotřebě domácností příští rok. Oživení, byť jen mírné, v druhé půlce příštího roku přinese až obnovení zahraniční poptávky, zažehnutí průmyslu a rovněž investiční aktivita.

O recesi v pořadu deníku E15 Z(a)tracená čísla:

Hlavním důvodem hlubokého propadu kupní síly příští rok bude zrychlení inflace na začátku roku. Tamní spotřebitelské ceny v důsledku odlišného přístupu k regulaci cen energií dosud neodrážejí extrémně vysoké nárůsty tržních cen energií. Slovensko má ve skutečnosti v EU jeden z nejnižších růstů cen energií měřených indexem HICP v EU. Na začátku příštího roku tak podle nás dojde k dramatickému nárůstu cen regulovaných složek, což inflaci dostane nad 20 procent. A to i přes memorandum tamní vlády s podnikem Slovenské elektrárne, které by mělo zajistit dodávku zhruba 85 procent spotřeby domácností za stejnou cenu jako letošní rok.

Vlivem odeznívajících cenových tlaků v ostatních okruzích a zejména pak jádrové složce by mělo docházet k postupnému, byť pozvolnému poklesu inflace. Spotřebitelské ceny by tak měly v průměru vzrůst příští rok o 16 procent, což je výrazně více než náš odhad pro letošní rok (11,9 procenta).