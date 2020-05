Komentář Filipa Rožánka: Bude Česko po spuštění CNN stejné jako dřív? | E15.cz

Pokud jste to nepoznali, Česko už ode dneška není jako dřív. Sebevědomé marketingové prohlášení provázelo nedělní start zpravodajské televize CNN Prima News. Ta chce být vedle existující ČT24 stejně životaschopná, jako je v Británii soukromá Sky News vedle BBC. Slibuje ovšem, že bude dynamická, pro běžného člověka a názorná. Dokonce bude mít – a to je teprve k neuvěření – přímé přenosy, dopravu, sport a počasí.

Shodou okolností startuje CNN Prima News patnáct let po spuštění ČT24. Bude tedy bojovat se silným návykem, který velí, že pokud se něco podstatného děje, nabízí to v přímém přenosu právě Česká televize. Všechno ostatní je omáčka, zpravodajskou stanici těžko postavíte úplně jinak než podle šablony, kde zpravodajský přehled střídají autorské nebo střihové pořady.

CNN Prima News chce jen jít naproti širšímu diváckému vkusu. Takže místo Hyde Parku Civilizace a Historie.cs nabídne spíš Autosalon a dokumenty o hollywoodských celebritách. Zprávy ze společnosti, jak se vznešeně říká drbům, zařadila CNN do večerního pořadu Showtime.

Vzhledem k tomu, co jsme už za uplynulých patnáct let na ČT24 viděli, anebo co zkoušela její dnes už neexistující konkurence v podobě televize Z1, může česká CNN jen těžko něčím šokovat a překvapit. V tomto směru jsou její dramatická velkolepá prohlášení spíš trochu legrační. Diskusní pořad Markéty Fialové Silný hlas třeba slibuje, že otevře témata, která jinde neuslyšíte, a pozve si k tomu osobnosti s jasným názorem. Je to revoluční? Ne, názorů je v téhle zemi plný internet, přetékají jimi noviny, rádia i televize. Bude to jenom jeden z dalších diskusních formátů, kde při spotřebě tří hostů na jedno vydání brzy dojde na všechny, kteří už všechno řekli jinde.

Prima si také ve větším měřítku vyzkouší zrcadlení pořadů, tedy jejich souběžné vysílání na více kanálech. Například dvě ze tří hodin ranního bloku Nový den budou zároveň na hlavní Primě. Pořad prý kromě očekávaného domácího dění nabídne to nejpodstatnější, co se během noci stalo ve světě, a to díky spolupracovníkům CNN v Asii nebo Americe.

Mezinárodní výměnná síť je určitě báječná věc, česká komerční média si ale svého diváka vychovala tak, že ho zahraniční události v podstatě nezajímají. Jejich editoři tu léta drbali publikum pod bradou a tvrdili mu, že neexistuje nic lepšího než ten náš český rybníček, kde žijí nejlepší a nejchytřejší lidé na světě. Diváci se proto o světové souvislosti nezajímali, pokud u toho nemohli nadávat na Brusel anebo sledovat teroristické útoky srovnatelné s akčními filmy.

Těžko říct, jestli zrovna takoví lidé teď ocení, že jim před ranním opakováním seriálu MASH jejich oblíbená stanice sdělí, co se dělo v Asii a kde je v Praze kolona. Prima se musí vymezit vůči Studiu 6 na ČT24, Dobrému ránu na ČT2 a Snídani s Novou. Moc šancí pro nového hráče tam nevidím. Zájem o českou CNN pochopitelně poroste s mimořádným děním a volbami, cíl průměrné denní sledovanosti 1,5 procenta není nereálný. Konkurence je zdravá. Tak snad za pár týdnů nezjistíme, že CNN znamená Celkem Nic Nového.

Autor je editorem Digizone.cz