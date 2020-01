Komentář Jany Havligerové: Jenom chtít nestačí | E15.cz

ODS si zvolila nové vedení. Nakonec to ale nebyl pouhý volební kongres. Ukázalo se, že části občanských demokratů už nepostačuje jen stabilita a plíživý vzestup volebních preferencí. Personální revolta v mezích zákona, tedy nezvolení Alexandry Udženija do funkce první místopředsedkyně, naznačuje, že uvnitř strany raší potřeba hledat nové lídry s neotřelými myšlenkami.

I když k tomu zatím došlo jen a pouze volbou Alexandra Vondry na místopředsednický post. Oficiálním a nezpochybnitelným šéfem strany se stal opět Petr Fiala.

V čele ODS hodlá „ukončit první polokomunistickou vládu“ v Česku. Občanští demokraté podle něho nejen vědí, co chtějí, ale také vědí, co je potřeba. První teze jistě platí. ODS chce opět vkročit do Strakovy akademie. Druhá teze je poněkud problematičtější. Program, který strana před časem představila a nabízí ho voličům, je až příliš bohatě prostřený stůl, na němž má každý najít něco na zub. Jak říká Fiala, „nemůžete slíbit každému všechno, ale každému to podstatné“. To zní sice hezky, ale slib je pořád jen slib. Je nutné také počítat.

Připravené menu se patrně do rozhodujících parlamentních voleb bude proškrtávat a měnit, povede se o něm diskuze. Zatím má ale ODS k tomu, aby byla v příští vládě, dost daleko. Natož aby ji přímo sestavovala, což je přání, které vyslovil nový první místopředseda strany Zbyněk Stanjura. Po volebním kongresu dál platí: ODS je nejsilnější z klasických stran.

Dokázala se zachránit před krachem, ale její obliba v podstatě stagnuje, osciluje mezi jedenácti a patnácti procenty. A zatím se nedá říct, jestli se to právě v letošním roce změní. Testem budou krajské volby a otázka zní, zda by bylo případných patnáct procent možné považovat za úspěch. Bývalo to i osmnáct… Žádná konkrétní čísla tentokrát nepadla. ODS chce obhájit lídrovskou pozici v Senátu a po krajských volbách chce mít hejtmany.

Hosté kongresu, lídři dalších pravicových stran, vyzvali občanské demokraty k jednotnému postupu proti hnutí ANO. Odezva byla opatrná. Fiala předpokládá, že do sněmovních voleb by místo pěti opozičních demokratických stran mohly jít jen tři politické subjekty.

Byla by to podle něho věc, která by nepřinášela kočkopsa, ale zároveň neznamenala, že budou propadat hlasy středopravých voličů. Jestli jedním z těch subjektů bude samostatně ODS, nebo to bude v nějaké spolupráci, se podle něho teprve uvidí. Občanští demokraté jako integrační jádro? Těžko říct, ještě počkejte. Ti, kteří demonstrovali na Letné, protože nechtějí vládu Andreje Babiše, od ODS odpověď nedostali.