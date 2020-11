Na prevenci koronaviru asi nebyl čas. Komentář Jany Havligerové | E15.cz

Do Česka dorazily dva miliony antigenních testů, dalších osm milionů stát ještě objedná. Budou se používat v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních. Povinné testování na COVID-19 má začít od středy, první testy by se měly uskutečnit do sedmi dní a poté opakovat každý týden. Konečně. To je asi jediné, co se k tomu dá říct.

O tom, že je nutné maximálně chránit nejohroženější osoby, se mluví od jara, kdy koronavirus na Česko uhodil. Laboratorní skupina, která pracuje pro ministerstvo zdravotnictví, preventivní testování jako účinnou zbraň navrhovala už před prázdninami. Kdyby byla vyslyšena, reálně se mohlo při komunitním šíření začít testovat už v září. Například v regionech s vyššími stupni ohrožení. To ještě fungoval epidemiologický semafor.

Vedení rezortu ale bylo hluché, a návrh neprošel ani do Národní strategie testování. Uvažovat co by bylo kdyby, nemá smysl. Faktický stav je ovšem tristní. Lidé z nejohroženějších skupin zahlcují nemocnice a senioři tvoří také naprostou většinu z více než 3300 lidí, kteří nemoci podlehli.

Částečně se tomu dalo předejít. O významu a smyslu použití antigenních testů se jistě povedou diskuze. Ve stavu, do jakého covidová nákaza v zemi dospěla, je ale skoro jedno, jestli se jejich senzitivita pohybuje pod, nebo nad sedmdesáti procenty. Nic lepšího po ruce není. Tedy je, ale použití PCR testů v takovém rozsahu, jak by bylo potřeba, by bylo příliš drahé. Na to, aby je stát platil, by politici stěží přistoupili.

Někteří epidemiologové také budou připomínat, že chránit před nákazou jen rizikové skupiny obyvatel nestačí. To je sice pravda, ale snad to alespoň přidusí oheň v místech, kde viditelně hoří. Doufat, že bychom se snad mohli dočkat i masivnějšího testování, nakonec pořád můžeme. Pořád platí, že jediná cesta, jak dostat koronavirus pod kontrolu, je testovat a trasovat. Samozřejmě, nejlépe je to dělat hned, dokud šíření nákazy nenabere na síle. Ale i tak by bylo dobré, kdyby se ministerstvo zdravotnictví dokázalo domluvit s praktickými lékaři, aby se antigenních testů chopili. I když jejich používání je taková z nouze ctnost.

Děr, kterými koronavirus proniká do populace, je ale více. Nejde jen o ochranu nejvíce ohrožených. Na jednu z nich ukázal na tripartitě předseda ČMKOS Středula. Tvrdí, že existují firmy, které zaměstnancům zakazují používat aplikaci eRouška a nedoporučují jim, aby se účastnili trasování. Podle něj se tak děje i vůči pracovníkům ze zahraničí, konkrétnější nebyl.

Nicméně se dohodl s ministryní práce, že na takové zaměstnavatele si posvítí Státní úřad inspekce práce. Co jiného, než dodržování epidemiologických opatření pracovníci úřadu kontrolovali doteď, se snad ani radši nebudeme ptát.

Ministra zdravotnictví odborový předák požádal, aby informace o epidemii a s ní souvisejících záležitostech byly dostupné i v jiných jazycích: „Aby zaměstnanci z jiných etnik informace měli, podle toho se zařídili a nenechali se manipulovat zaměstnavatelem.“

Výborně. Jak vidno, na detaily, jako jsou prevence, kontrola a dostupné informace, zatím stát nejspíš neměl kapacitu. Ale třeba se pokusí kiksy vychytat a všechno dohromady klapne nejpozději do jara, kdy se podle řady expertů vzedme třetí koronavirová vlna.