COVID-19 změní strukturu české ekonomiky, tahounem budou služby | E15.cz

Mezi nejdůležitější sektory české ekonomiky z hlediska zaměstnanosti i ekonomické výkonnosti se do roku 2025 zařadí obor podnikových služeb, a to díky své schopnosti fungovat v plně digitálním prostředí a přinášet inovace do všech oblastí podnikání. Za pět let bude v centrech podnikových, inovačních a IT služeb pracovat již 180 tisíc lidí. Obor má potenciál přispět k transformaci české ekonomiky.

„Dopad pandemie na českou ekonomiku představuje velikou výzvu. Jednotlivé sektory se budou muset transformovat a přizpůsobit novému modelu fungování a změnám ve světové ekonomice. Opřít bychom se měli o obory, které fungují v digitálním prostředí, poskytují vysokou přidanou hodnotu práce a jsou schopné se rychle adaptovat na nové podmínky,“ říká Michal Čermák, partner v poradenské společnosti McKinsey & Company. Dle něj jsou to například podnikové služby, které mají potenciál proměnit Českou republiku z tradiční výrobní ekonomiky s levnou pracovní silou na zemi moderních a inovativních služeb s vysokou přidanou hodnotou. Cílem přitom je snížit zranitelnost české ekonomiky a zvýšit její konkurenceschopnost.

Kromě toho, že do oboru podnikových služeb vedle tradičních finančních, personálních či marketingových služeb patří i stále poptávanější služby vývoje a podpory IT, zavádění robotické automatizace či datová analytika, je obor plně digitalizovaný a veškeré služby poskytuje zákazníkům z celého světa přes Internet. Díky tomu jsou centra podnikových služeb schopna fungovat i mimořádným situacím a krizím navzdory. „V současnou chvíli mezinárodní společnosti restrukturalizují své provozní modely a dívají se na centra podnikových služeb, aby do nich přesunuly IT, inovace, digitální dovednosti a další služby s vysokou přidanou hodnotou,“ říká Michal Čermák a dodává: „To je pro nás zajímavá příležitost.“

Studie s názvem The Future Now: A Leader’s Vision for Business Services in the New Digital Era (Budoucnost již dnes: Vize lídrů o podnikových službách v nové digitální době), kterou publikovala asociace ABSL s poradenskou společností McKinsey & Company, predikuje, že za 5 let bude v oboru podnikových služeb v ČR pracovat až 180 000 zaměstnanců. „Změní se i povaha oboru. Zdejší centra budou hrát větší roli i v hlavním podnikání mateřských firem, budou fungovat jako znalostní centra, poskytovat přidanou hodnotu, podílet se na digitalizaci a dalších transformačních procesech,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL. .Autor: ABSL

Poskytování podnikových služeb či zákaznické podpory tak dnes stále častěji znamená nasazování technologií a inovací, které umožní, aby byl zákazníkův požadavek řešen rychle, bez chyb a pokud možno automatizovaně, bez nutnosti zásahů lidských operátorů. Významnou roli přitom hraje robotický software, samoobslužné technologie a umělá inteligence, která do budoucna odbourá i nutnost jazykových znalostí, bez kterých se dříve zaměstnanci center podnikových služeb neobešli. Tyto technologie dnes zastanou práci jako 8750 pracovníků na plný úvazek.

