Nehezké vyhlídky na bydlení - komentář Jany Havligerové | E15.cz

Na protest, který se odehrál v pražském bytě pronajatém právě přes Airbnb, se přišel podívat i pirátský primátor Zděnek Hřib. Přišel, „protože je to problém, který žere město zevnitř“. Musel se ukázat, i když ví, že sama pražská vláda nemá dost pák, aby potíže s krátkodobými pronájmy řešila. Ostatně pražská koalice se už jednou kvůli tomuto tématu málem rozložila. Takže už je opatrnější.

Na způsob, jak regulovat tento typ ubytování, politici zatím nepřišli. Ale i kdyby přišli, a zahraniční více či méně úspěšné vzory existují, dostatek bydlení pro lidi, kteří se chtějí v hlavním městě usadit, to nezajistí. Z čísel, která jsou k dispozici na magistrátu, plyne, že Praha by ročně potřebovala až deset tisíc bytů. A kvůli stavebnímu deficitu z minulých let chybí dalších 20 tisíc bytů. Kvůli Airbnb podle odhadů pražské radnice „zmizelo z trhu“ zhruba 15 tisíc bytů. Tudíž by třeba i okamžitý zákaz krátkodobého pronajímání byl jen chabou náplastí na chronický neduh. Pokud se nezačne stavět, pomohlo by to přinejlepším na rok.

O novém stavebním zákonu, jehož současná podoba je opravdové unikum, se sice právě teď mluví hodně, ale kdy bude k dispozici, je ve hvězdách. Navíc předloha, kterou připravuje ministerstvo pro místní rozvoj, má podle kritiků k potřebné kvalitě hodně daleko. Takže se bude přepisovat. Podle ministryně Dostálové je ale v každém případě cílem, aby v územním plánování byla neoddiskutovatelná role samospráv: „Kdo jiný než města samotná by měl rozhodovat o svém rozvoji.“ To by nejen Praze mělo pomoci. Jenže zatím se dá říct jen: Uvidíme.

Když se mluví o bydlení, existuje ještě jeden ožehavý problém, okolo kterého se chodí velkým obloukem. Je jím regulace nájemného. V Rakousku, Německu, v Nizozemsku a třeba i ve Velké Británii přitom určitý typ regulace rozhodně nepovažují za věc od ďábla. Zkrátka chrání nájemníky před neúměrným zdražováním. A samozřejmě regulují i Airbnb, třeba daněmi. V Česku se politická debata o podobných opatřeních vždycky zadrhne. A problémy utěšeně narůstají.