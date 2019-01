Komentář Jany Havligerové: Premiéra čeká těžký návrat | E15.cz

Premiér Babiš navazuje obchodní kontakty v Asii. Jeho cesta do Singapuru, Thajska a Indie bude sice zaplněna jednáními, ale proti tomu, co ho čeká po návratu do Česka, to bude selanka. Na jeho hlavu po ukončení zahraniční mise spadne hned několik vážných problémů. Čínská diplomacie vyzývá k ukončení „výmyslů“ kolem čínské telekomunikační společnosti Huawei a jejího možného zneužití ke špionáži. Klidu předsedovi vlády nedodá ani mise Evropské komise.