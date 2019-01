Nejdražší senátní kampaň mělo Babišovo ANO. Jediný zvolený senátor stál hnutí přes 18 milionů | E15.cz

Politické strany investovaly do svých senátních kampaní miliony a nižší desítky milionů korun. Vyplývá to z finančních zpráv, které museli jednotliví kandidáti, politické strany a koalice do pondělní noci odevzdat.

Vládní koalice ANO a ČSSD například daly do svých kampaní před senátními volbami dohromady takřka třicet milionů korun, každá strana přitom získala jen po jednom senátorovi. Značně prodělali také komunisté s kampaní za 6,9 milionů a SPD s kampaní za 12,7 milionů, nezískali totiž ani jednoho senátora. Lépe se dařilo opozici.

Vítězní občanští demokraté například za necelých 13 milionů získali do svého senátorského klubu jedenáct členů. Na volby se loni poprvé vztahovala nová zákonná pravidla, podle kterých nesměly výdaje za kandidáta přesáhnout dva miliony korun.

Kolik zaplatily strany a hnutí za kampaň k loňským senátním volbám Výdaje (v milionech korun) Počet nově zvolených senátorů, kteří vstoupili do klubu strany Kolik stranu stál jeden senátor (v milionech korun) ANO 18,2 1 18,2 ODS 12,9 9+2* 1,1 ČSSD 11,5 1 11,5 KDU-ČSL 8,3 2 4,1 Starostové 6,4 3+5* 0,8 TOP 09 6,3 1** 6,3 Piráti 3,5 1** 3,5

* V případě ODS a STAN znamená první číslo počet nových senátorů-straníků, druhé počet nových členů jejich klubů kandidujících s podporou více stran.

** Piráti a TOP 09 nemají vlastní klub. Nový senátor Pirátů Lukáš Wagenknecht vstoupil do Klubu pro liberální demokracii – Senátor 21, nový člen horní komory za TOP O9 Herbert Pavera do klubu STAN. Pozn. KSČM a SPD nezískaly ani jednoho nového senátora.

Dalšího půl milionu směli utratit kandidáti ve druhém kole volby. Bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš například utratil kolem milionu a podobně si počínal i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Další bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer utratil jen půl milionu.

Na post senátora se pokusil kandidovat i šéf lidovců Pavel Bělobrádek, jeho neúspěšná mise vyšla na 1,5 milionu. Financování voleb zkontroluje Úřad pro dohled nad hospodařením stran, který je však ve značném skluzu. Teprve nyní se zabývá předloňskými sněmovními volbami a na jaře by mělo dojít na prezidentské volby, které se konaly před rokem.

„Myslím si, že senátní volby přijdou na řadu až v druhé polovině roku,“ míní člen úřadu Jan Outlý.

Poměr výdajů k získaným mandátům podle odborníka na politický marketing Karla Komínka nevypovídá o kvalitě kampaně. „Obecně platí, že strany, které se právě vyskytují ve vládní koalici, dopadají ve volbách druhého řádu spíše hůře,“ řekl Komínek, podle kterého jde také o charakter vládního ANO, jehož šéf a premiér Andrej Babiš má ve společnosti polarizační charakter.

Ačkoli u loňských komunálních voleb se odborníci shodovali, že nejlepší kampaň mělo ANO, u senátních to tak jednoznačné není. Podle Komínka totiž při senátních volbách cílí kandidáti na voliče svých obvodů a kampaně jsou tak velmi specifické.