Komentář Jany Havligerové: Tohle hlava nebere | E15.cz

Mailovali, telefonovali, zkrátka domáhali se návodů, co si mají počít s tím, že škola, kterou navštěvuje jejich ratolest, zůstala zamčená. V karanténě se leckde ocitly celé učitelské sbory a úřady to, světe div se, zaskočilo. Dveře vzdělávací ústavů se neotevřely, ale pozor – školy nebyly oficiálně zavřené.

Hygiena poslala kantory a nepedagogické pracovníky do izolace, a od toho co se bude dít dál, dala ruce pryč. Třeba podle ředitelky pražské hygienické stanice Jágrové nebyl důvod takové ústavy zavírat z moci úřední. Učitelé se nepotkali s dětmi, byli izolováni a nehrozilo šíření nákazy. Ve škole nebyl nikdo, kdo by onemocnění přenášel, tak „hygienická stanice nemůže v souladu s dikcí zákona“ konat.

Černý humor potěší. Pokud zrovna nejste rodiče dětí z dotčených škol nebo ředitelé či ředitelky takového zařízení. Rodičům, kteří museli s ratolestmi zůstat doma, hrozilo, že nebudou mít nárok na ošetřovné. Přepnout na on-line vyučování také dost dobře nešlo, bez oficiálního uzavření školy není distanční výuka povinná. Reakce na absurdní situaci byla standardní. Hygienici a šéf rezortu školství začali přehazovat odpovědnost z jednoho úřadu na druhý.

Neúnosný stav nakonec ministerstvo školství vyřešilo dodatkem k manuálu, na jehož vypracování mělo půl roku. Buďte ale ve střehu, může to být jen nové prozatím. Jak neustále říkají experti, situace se vyvíjí. Další možnost už nastínil vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Prymula. V případě nákazy u jednotlivých žáků by se nemusely zavírat ani celé třídy. Pokud školáci a studenti budou mít při vyučování nasazené masky a respirátory.

Česká republika má v těchto dnech nejvyšší tempo nákazy ze sousedních zemí, koronavirové rekordy padají prakticky každý den. Žebříček počtu nakažených vede Praha, její obyvatelé čekali, jestli ministerští odborníci upraví v covidový semafor, a co to případně přinese. Ministr zdravotnictví Vojtěch během týdne opatrně naznačoval, že by se preventivní opatření mohla zase zpřísnit.

Hygiena ovšem ještě ve čtvrtek ujišťovala, že se nic nechystá. O den později šéfka té pražské označila situaci v hlavním městě za alarmující. Povinnost zakrývat si nos a ústa se vrací do obchodů a nákupních center, bary a noční kluby budou zavírat o půlnoci. Za týden si bez pardonu budou muset nasadit ústenky ve společných prostorách škol také děti. Okresů, které jsou s čísly o nákaze v těsném závěsu za Prahou přibývá. Buďte ve střehu, situace se vyvíjí.

Když se v březnu začala Českem šířit epidemie a jako prevence byl zvolen lockdown, dal se následný chaos částečně omluvit. Bylo potřeba reagovat bleskově. V druhé polovině srpna, kdy zmatek vzniknul kvůli tomu, jaká opatření mají platit po prázdninách, už mnohem hůř. Premiér tehdy alibisticky prohlásil, že používá selský rozum, a tak mu hlava plno věcí nebere. Nám ještě pořád také ne, a to ani nemusíme používat selský rozum.

Když Babiš v roce 2013 poprvé kandidoval, jedním z jeho sloganů bylo: „Jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla“. Hodnotil sice politické předchůdce, ale po sedmi letech jeho vlády můžeme klidně říct, že zároveň předpověděl budoucnost.