Komentář Jany Havligerové: Vyhlídky ministryně Maláčové | E15.cz

Obrovské číslo, dlužno ale říct, že v něm jsou zahrnuty i penze, které představují čtyři pětiny z celkové sumy. Ale i tak ministerstvo rozděluje zbytek peněz na jedenáct dávek a celý systém se jeví dost chaoticky. Viz například dvě různé dávky na bydlení. Revize a úprava jsou potřeba.

V plánu jsou změny u bydlení, životního minima, pěstounských dávek i u pomoci v nezaměstnanosti. Ministerstvo zatím spíše mlčí, než že by bylo sdílné. Podle Maláčové ale bude zásahů víc, než úřad původně předpokládal.

Konkrétnější představu si ze střípků, které pronikly na veřejnost, lze ale udělat už teď. Navýšení podpory se chystá u rodičovské a u příspěvku na živobytí. Sloučit se mají příspěvek a doplatek na bydlení. Kromě úspory peněz by tím mělo odzvonit obchodníkům s chudobou, kteří vydělávají na nejméně majetných zájemcích o bydlení. Proti takovým úmyslům žádná.

Je ale jasné, že právě úprava příspěvků na bydlení bude záležitostí nejožehavější. Jisté je, že se okamžitě znovu vynoří téma sociálního bydlení. Problematika, s níž si nedokázali poradit ani předchůdci a předchůdkyně Maláčové a kterou si mezi sebou rezorty přehazují tak úspěšně, až zákon o sociálním bydlení vlastně zmizel z politické debaty. Přestože okruh lidí, kterým příjmy tak tak stačí na zaplacení nájmu, anebo na něj vůbec nemají, se stále rozrůstá. Dosáhnout politického konsenzu, jak by měla podpora státu v tomto punktu vypadat, bude značně obtížné. Současně by shoda měla být politicky co nejširší.

Dalším, téměř sisyfovským úkolem bude dosáhnout shody na výši životního minima. Ta dnes činí něco málo přes stovku na den. Že je to neúnosné, snad dochází i těm, kteří nejsou nuceni podrobně studovat ceny v obchodech. Maláčová chce navrhnout pravidelnou valorizaci životního minima. A právě tenhle požadavek se může snadno proměnit ve velkou překážku potřebné změny.

Podle ministryně by dávkový systém měl fungovat jako trampolína, která lidi v problémech zachytí a vyhoupne zpět do normálního života. Zní to hezky. V praxi je to ale tak, že co politik, to názor. Nejen na velikost trampolíny, ale i na to, komu by měla sloužit. Maláčová vzhledem k obtížnosti debaty i krátícímu se volebnímu období přijde s návrhy pozdě. I tak jí a radši i sobě budeme držet palce.