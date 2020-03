Komentář Julie Urbišové: Bidenovo momentum a dokonalost americké politiky | E15.cz

Byla to otázka tří M – money, momentum, nebo movement? Prachy, síla okamžiku, anebo silné hnutí? Vyhraje v zásadních amerických primárkách kandidát Michael Bloomberg se zatím vůbec největším balíkem peněz investovaným do kampaně, Joe Biden, který jako by v posledních dvou týdnech chytil v doposud ne příliš přesvědčivé kampani druhý dech, anebo Bernie Sanders, muž, za kterým jdou v dnešní Americe davy, jako by šlo o novodobého liberálního spasitele?

Superúterý 2020, kdy volí Američané ve 14 státech svého demokratického kandidáta, postavilo voliče před velké dilema. Stát si za svým kandidátem, osmasedmdesátiletým senátorem Sandersem, jakkoliv může působit svým levicovým pohledem na americký vkus až moc radikálně, anebo slevit ze svých ideálů a přiklonit se k nějakému kompromisu jen proto, aby byl kandidát dost silný postavit se Donaldu Trumpovi? Voliči řešili během rozhodování mnohé praktické záležitosti: třeba to, že Sanders nabízí ve svém programu dostupnou zdravotní péči, což je americký problém číslo 1, chce odpustit studentské půjčky a je vstřícný k imigrantům. Bývalý starosta New Yorku Bloomberg sliboval trochu jednoduše, že „Mike to prostě zařídí“, a jako jediný si zaplatil i velkou kampaň ve španělštině.

Taktiky, politické kličky a vymýšlení toho, která cesta bude nakonec nejlepším rozhodnutím pro demokraty jako takové, se řešily až do posledních okamžiků před volbami.

„Měla jsem ráda prezidenta Obamu, i když jsem nesouhlasila se vším, co dělal. Ale byl to dobrý člověk. A o Bidenovi si myslím to samé,“ nechala se slyšet ve vysílání rádia NPR jedna z jeho voliček. I takhle jednoduché to může být. Jak popsala: k Bidenovi se přiklání hlavně proto, že má strach ze Sanderse, který si pouští příliš pusu na špacír.

Není tajemstvím, že stejné obavy už měsíce panují v zákulisí Demokratické strany. To, že o víkendu odstoupili tři další kandidáti – miliardář Tom Steyer, bývalý starosta městečka v Indianě Pete Buttigieg a senátorka za Minnesotu Amy Klobucharová, byl tah hoden dokonalé vnitrostátní americké politiky. Strategie a plán, které přinesly ovoce. Z průběhu posledních několika dní se jeví, že demokraté po všech karambolech ve volbách 2016 přemýšlejí především logicky a progresivní směřování jde zatím stranou. S tím, že republikány na podzim povede stávající prezident Trump, se předem počítá.

Chtějí-li demokraté zaujmout širší voličskou základnu, a sem patří kromě tradičně věrných liberálních voličů například v Kalifornii (s velkým náskokem tam vyhrál Sanders) i Afroameričané a Hispánci z jihu USA, je nutné přijít s někým méně bláznivým, než je Sanders, který v minulosti k nelibosti mnoha Američanů opěvoval autoritářské země, jako jsou Venezuela a Kuba. Odstoupení slabších kandidátů a následné oznámení podpory právě Bidenovi mělo zásadní dopad na úterní výsledky.

Biden uspěl ve více státech, než se ještě minulý týden předpovídalo, ve Virginii, Severní Karolíně, Alabamě, Oklahomě, Tennessee, Arkansasu, Minnesotě a také Massachusetts. Američané rozhodli, že nechtějí revoluci. Joe Biden měl to správné M – „momentum“ a využil jej naplno. O Superúterý 2020 se bude psát jako o jednom z nejpozoruhodnějších politických comebacků v amerických dějinách.

Autorka je novinářka žijící v USA