Komentář Lenky Klicperové: Nebezpečná zóna | E15.cz

Trochu stranou pozornosti se ale ocitl fakt, že se vrátili i ti, kteří původně odešli – Američané. A s těžkou technikou. Oficiální zdůvodnění zní, že jdou chránit ropná pole před Islámským státem (který by nenabral sílu, kdyby Američané neodešli), skutečnost je však zřejmě jiná.

Američané se objevili u města Kobaní, které leží na západním okraji hranice a kde žádná ropná pole ani zařízení nejsou. Usídlili se zhruba tam, kde byli, než odešli. Trumpovi lidé zjevně přesvědčili prezidenta, že odcházet ze Sýrie a přepustit ji tak rusko-íránskému vlivu je chyba.

Je jasné, že Washington si chce trochu vyžehlit vztahy s Kurdy, kteří jsou jedním z mála stabilních a spolehlivých spojenců Západu v regionu. To bylo vidět i na prohlášeních spojených se smrtí bývalé hlavy Islámského státu Abú Bakra Bagdádího. Děkovalo se obřadně Kurdům, kteří se významně podíleli na dopadení nejhledanějšího zločince světa. Ještě pár dní předtím přitom Trump tweetoval na adresu Kurdů nehezká slova. Najednou jsou ale zase spolehlivými partnery, s nimiž se dají sdílet i vysoce utajované informace. Hezké.

Kurdové ovšem musejí vše spolknout a jít na ruku Američanům. Stále je to pro ně jediný spojenec, i když do regionu přibyla také armáda syrského prezidenta Asada. Ta má ale těžké techniky pomálu, a především se příliš nehodlá míchat do boje proti Turkům. A Kurdové se ani nehrnou do spojenectví s mužem, který je po desetiletí utlačoval a do jejich regionu neinvestoval ani liru.

Podle toho to tam také vypadá a je jisté, že žádný uprchlík z režimních částí Sýrie žijící nyní v Turecku se nebude chtít do středověkých podmínek v kurdském pohraničí přestěhovat. Takzvaná bezpečná zóna je jen etnickou čistkou, a ačkoli se do Tureckem zabraných měst už několik desítek tisíc lidí vrátilo, většina ze 400 tisíc vysídlenců zůstává v jižnějších částech země. Turecko je vyhnalo z domovů, aby si vyřešilo nepohodlnou situaci s uprchlíky.

Existuje přitom elegantnější a trvalejší řešení této otázky. Začít konečně vyvíjet tlak na Bašára Asada, aby dal jasné bezpečnostní záruky pro uprchlíky a ti se mohli vrátit do svých domovů. Velké části v tom brání jen strach z Asadových represí. To by se ale Západ musel smířit s myšlenkou, že jeho režim vyhrál, a soustředit se na vyjednání maximálně vstřícných podmínek pro lidi v exilu. Podpora turecké etnické čistky jen zvýší pnutí v regionu, který je už osm let napnutý jako špagát.