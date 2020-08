Komentář Marka Schwarzmanna: V boji Epicu s Applem nebude vítěze | E15.cz

Třetinové výpalné bylo trnem v oku leckterému vývojáři, Epic však až nyní prolomil ledy a zcela úmyslně porušil podmínky smlouvy, když uživatelům aplikace umožnil nakupovat ve hře Fortnite herní měnu jinde – tedy hlavně levněji – než přes platební brány Applu.

Apple samozřejmě Fortnite okamžitě ze svého obchodu stáhl. Zajímavější byla reakce Epicu: vedle podání komplexní mnohastránkové žaloby, kterou jeho právníci vypracovali v takřka nezvládnutelném intervalu několika dní, vypustil také emotivní video nebádající hráče a širokou veřejnost k nastartování „revoluce“ a svržení diktatury nakousnutého jablka. Vše samozřejmě hezky napodobuje vizuál Orwellovského filmu 1984.

V kontextu toho, že před necelým měsícem šéf Applu Tim Cook vypovídal před senátním podvýborem řešícím možnou monopolní pozici Applu (ale i Facebooku, Amazonu a Googlu) a že aktuálně probíhá vyšetřování Evropské komise, zda zmíněné třetinové výpalné na App Storu neodporuje evropským tržním pravidlům, se může zdát, že jde o lidumilnou snahu postavit se útlaku technologického giganta. Souvislosti ale mohou být mnohem širší.

Zahájením této kampaně to neskončilo, Apple záhy Epicu oznámil, že mu ke konci měsíce odebere také developerskou licenci. To by Epic zcela odstřihlo od možnosti publikovat jakýkoliv další herní titul. A nejen to: Epic totiž vlastní poměrně široce využívaný vývojářský nástroj Unreal Engine, na kterém dle odhadů aktuálně běží až desetina všech mobilních her (včetně třeba indie hry Hello Neighbor, známější Mortal Kombat, Life Is Strange nebo Injustice 2). Co se asi stane s těmito hrami, až jejich jádro přestane být aktuální a vývojáři nebudou mít data o tom, jak jej mají upravit, aby na zařízeních s nakousnutým jablkem správně/lépe fungovaly? Nezávislí vývojáři zapláčou a mobilní herní trh s nimi.

Epic si svým vypočítaným tahem nejen naverboval emotivní armádu věrných hráčů schopnou dštít oheň na silných sociálních sítích, ale jako rukojmí „bokem“ získal (proti jejich vůli) také část ostatních vývojářů mobilních her.

Změny v tech sektoru pak může vyvolat fakt, že kroky Epicu jako poslední kvitovala třeba Match Group, vývojář aplikace Tinder či hudební disruptor Spotify. Z větších hráčů již dříve svoji kritiku neskrývala třeba streamovací služba Netflix. V pomyslné vodě je cítit krev a těžko říct, jak to zacvičí s pozicí Applu jakožto nejhodnotnější firmy světa.

Pro představu – výnosy Applu ze zákaznických nákupů uvnitř aplikací vystavených na App Storu v roce 2019 činily 54,2 miliardy dolarů. Obrat pak činil 520 miliard dolarů. Segment Služeb (pod který příjmy z App Storu spadají) je nyní zodpovědný za 22 procent celkových tržeb Applu. A mimochodem, Fortnite také není nějaký drobeček: první měsíc po svém uvedení na app store na počátku dubna 2018 hra Epicu vynesla více než 25 milionů dolarů, aktuálně má přes 350 milionů hráčů a její denní výnos z mikrotransakcí činí milion dolarů.

I přes „lidovou“ kampaň je však nutné z pozice hráče uvědomit si jeden fakt: tento spor není bojem hodného (Epicu) proti tomu zlému (Applu/Googlu), ale jednoduchou tahanicí o to, kdo si ze zmíněného ohromného objemu mikrotransakcí urve více. Jak tedy pochopit tuto snahu manažerů a vývojářů, kdy podstatnou částí jejich byznys plánu je v podstatě sázka na špatnou finanční gramotnost teenagerů? Jako prostou hamižnost, která způsobí velké vedlejší škody.

Ti, co rádi nosí čepici z alobalu, mohou také poukazovat další zajímavý fakt: 40 procent Epicu totiž vlastní čínský Tencent. Podle těch nejdivočejších dojmologů tak může jít o proxy odvetu Číny za snahu USA zatnout tipec byznysu jiné čínské firmy – Huawei. Ale to už je brodění opravdu hodně hlubokými konspiračními vodami.