Komentář Michaela Durčáka: Pomoc hladovým Američanům je stále v nedohlednu | E15.cz

Na pozadí nekonečné série žalob úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa, kterými se marně snaží zvrátit výsledky listopadových voleb, se odehrává mediálně mnohem méně vděčná bitva o podpůrný balíček pro americkou ekonomiku.

V současné době je deset milionů Američanů nezaměstnaných, mnozí z nich se už kvůli neveselým vyhlídkám na pracovním trhu způsobených pandemií jednoduše přestali snažit získat novou práci. Při současném tempu růstu se pak podaří dostat zpět na únorová čísla z před časů pandemie za dlouhých 29 měsíců.

Mezitím, co se demokraté a republikáni hašteřili v Kongresu, přes milion malých byznysů muselo zavřít a mnohé další, včetně států unie a lokálních samospráv, bylo nuceno k brutálním škrtům. Na probíhající pandemii zatím nejvíce vydělali ti nejbohatší Američané, kteří své jmění rozmnožili na čtyři biliony dolarů. Ostatně když jsou lokální podniky a krámky zavřené a bez federální pomoci, nejvíce na tom vydělávají giganti jako Amazon, Walmart a další.

Důsledky pandemickými restrikcemi zmrzačené ekonomiky pak tvrdě dopadají i na běžné Američany. Obyčejní lidé tak ze zoufalství začali dokonce v masivní míře krást potraviny. V současné době pak 26 milionů Američanů hladoví. To je čtyřikrát více než v normálních časech před pandemií. Zhruba jeden z osmi Američanů nemá dostatek jídla.

Více než půlroční vyjednávání o novém záchranném balíčku má samozřejmě svou genezi. Před listopadovými volbami měli větší chuť prosadit masivní injekci do ekonomiky republikáni v čele s šéfem senátní většiny Mitchem McConnellem, jenže demokraté ovládající Sněmovnu reprezentantů byli proti a jejich šéfka Nancy Pelosiová nastavila takové podmínky, že na ně nebyli senátní republikáni ochotni kývnout. Pelosiová totiž doufala, že voliči za neprosazení finanční pomoci potrestají vládnoucí republikány. Nestalo se tak.

V této kritické chvíli naprosto fatálním způsobem zároveň selhal Bílý dům. Prezident Trump, který by měl být ze své pozice úřadující hlavy státu schopen moderovat debatu, nebyl s to protlačit žádný kompromisní návrh a není pochyb o tom, že nedoručení pomoci Američanům před listopadovými volbami byl jedním z důvodů, proč volby nakonec těsně prohrál.

Jako vůdce selhal. Přitom něco mezi 70 až 80 procenty Američanů podle průzkumů je pro prosazení druhého podpůrného balíčku. Vinu za jeho neschválení pak dávají především Pelosiové a demokratům. V současné době pak existují dva různé návrhy, jejichž detaily dobře shrnul reportér Washington Post Jeff Stein.

My understanding of the Mnuchin vs. Romney/Manchin/Warner/Collins proposals (talks fluid; numbers below in billions)https://t.co/BL4PjoG7NG pic.twitter.com/FaU9tGeVIn — Jeff Stein (@JStein_WaPo) December 11, 2020

Ožehavým tématem jsou kupříkladu jednorázové šeky na 600, 1200 či více dolarů pro každého Američana. Podpůrný balíček pak vytvořil v Kongresu zajímavé dočasné koalice jako například demokratické socialisty Bernieho Sanderse a republikánského senátora Joshe Hawleyho z Missouri, kteří společně navrhli šeky ve výši 1200 dolarů.

„Neopustíme Washington, dokud nebudeme hlasovat pro, nebo proti o přímé podpoře pro pracující Američany,“ hřímal v Kongresu Hawley. „Mnozí Američané vzhlíží k Washingtonu a říkají si: Ví, že existujeme, nebo se jen bojí o své bohaté kamarády?“ přizvukoval Sanders. Celý návrh pak potvrzuje i známá demokratická kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová.

Všechny snahy o kompromis mezi oběma stranami jsou však zatím marné. V posledním kole jednání předložili senátní republikáni dva různé návrhy demokratům, ty však skončily pod stolem. „Včera demokraté odmítli další dva návrhy GOP na detaily balíčku pomoci v rozmezí dvou hodin. Navrhnul jsem, abychom vyňaly z návrhu všechny konfliktní body a prosadili alespoň to, na čem se shodneme. Ale oni řekli ne. A nyní připouštějí, že blokovali pomoc celé léto a podzim, kvůli nadcházejícím volbám,“ tweetoval McConnell.

Šéf senátních demokratů Chuck Schumer z toho pak obviňuje republikány kvůli údajné snaze dát korporacím přijímající federální pomoc plošnou imunitu před žalobami. Ten stejný Schumer, který společně s Pelosiovou zablokoval balíček ve výši 300 miliard dolarů v září.

Kdo za celé fiasko federální vlády v současné době může je však vlastně lhostejné. Poraženými v celém maratonu vyjednávání jsou především obyčejní Američané, kteří dál trpí. Republikáni jsou sice často fiskálními jestřábi, ale demokraté, kteří prosazují co největší balíček podpory zase často netuší, co vlastně chtějí.

To naposledy ukázal třeba demokratický kandidát v klíčových senátních doplňovacích volbách v Georgii Jon Ossoff, který chce za každou cenu takzvaný direct stimulus check, ale netuší, v jaké výši, komu a jak by měly být vypláceny. To jsou prý nedůležité detaily. Ministryně Maláčová by na něj byla jistě pyšná.

Kromě prohloubení sociální a ekonomické krize se tak zároveň v Americe díky liknavosti Kongresu prohloubí krize nedůvěry obyčejných Američanů vůči jejich politické reprezentaci, která je zase jednou nechala na holičkách.

Autor je publicista, momentálně je v USA na stipendiu University of Nebraska – Lincoln.