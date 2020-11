Biden oznámil jména prvních členů své vlády. Francie začne uvolňovat restrikce | E15.cz

Bidenovo vítězství potvrzeno

Pochybnosti o tom, zda je demokrat Joe Biden skutečně vítězem amerických voleb, které ve velkém šíří současný prezident USA Donald Trump, se definitivně rozplývají. Guvernér Pensylvánie Tom Wolf potvrdil, že Biden v tomto klíčovém státě zvítězil se ziskem 3,46 milionu hlasů, zatímco Trump jich obdržel pouze 3,38 milionu. Výsledky voleb schválil také nejvyšší soud dalšího těsného státu Nevada. I zde vyhrál kandidát Demokratické strany. Biden v úterý oznámil první jména členů svého budoucího kabinetu. Antony Blinken se podle očekávání stane ministrem zahraničí. Naopak Janet Yellenová dosud nebyla potvrzena v úloze ministryně financí.

Odlišný přístup evropských lídrů

Francie začne od soboty 28. listopadu postupně uvolňovat restriktivní opatření proti šíření nemoci COVID-19. Včera večer to oznámil prezident Emmanuel Macron. Francouzské úřady o víkendu umožní otevření malých obchodů. Většina omezení má skončit 15. prosince. Restaurace však zůstanou uzavřené nejméně do 20. ledna, tedy i přes vánoční svátky. Zatímco Francouzi rozvolňují, německá kancléřka Angela Merkelová navrhla, aby se restrikce v její zemi zpřísnily. Dnes odpoledne o tom bude debatovat s premiéry německých spolkových zemí.

Americké akcie trhaly rekordy

Zprávy, že prezident USA Trump pověřil svůj tým, aby zahájil proces předání moci Bidenovi a pokroky ve vývoji vakcín proti koronaviru v úterý nalily silnou dávku optimismu do žil amerických investorů. Index Dow Jones se zvýšil o 1,54 procenta a poprvé v historii prolomil hranici 30 tisíc bodů. Zpevnil také širší ukazatel S&P 500, a sice o 1,62 procenta. Nasdaq Composite se zvýšil o 1,31 procenta. Opět výrazně rostly například akcie Tesly. Výrobce elektromobilů si připsal skoro šest a půl procenta. Tržní hodnota firmy Elona Muska tak poprvé překonala hranici půl bilionu dolarů, čili skoro jedenáct bilionů korun.

Němci hospodaří nad očekávání

Německá ekonomika v letošním třetím kvartále vzrostla oproti předchozím třem měsícům o 8,5 procenta. V úterý to potvrdila konečná zpráva německého statistického úřadu. Výsledek je výrazně lepší, než se očekávalo. Předběžná zpráva z konce října počítala s růstem hrubého domácího produktu o 8,2 procenta. Německý akciový index DAX, který zvyšuje počet svých členů ze třiceti na čtyřicet a zpřísňuje kritéria pro vstup na burzu, na to včera zareagoval posílením o 1,26 procenta. Podnikatelská nálada v zemi se nicméně podle hospodářského institutu Ifo v listopadu zhoršila.

