5G aukce? Vládní propaganda bez hranic - komentář Michala Čupy: | E15.cz

Přivedeme do Česka čtvrtého mobilního operátora, který jako mávnutím kouzelného proutku přinese změnu, zvýší konkurenci a sníží ceny, slibovala poslední dva roky vláda. Od počátku jsem tuto strategii kritizoval jako krátkozrakou, ale nikdo to nechtěl slyšet.

Nikdo také nechtěl slyšet, že zodpovědnost za stav telekomunikační trhu nese zejména regulátor. Jenže ten místo aby se soustředil na korekci konkurenčního prostředí, vsadil vše na příchod čtvrtého operátora, který nepřišel. Nyní regulátor nemá žádný plán B a strategie spoléhající na zázrak jednoduše selhala. A protože v dnešní době není zvykem skládat účty, vidíme najednou, jak si regulátor začal veřejně tleskat a tvrdit, že aukce je obrovský úspěch. Každý nicméně ví, že z pohledu původně deklarovaných cílů by nyní slovo propadák bylo eufemismem. Aukci sice máme za sebou, ale stalo se možná to nejhorší. Totiž, že regulátor ztratil kredit. A bez toho bude těžké trh v budoucnu napravit.

Kdo dostal K.O.

Poraženi jsou především spotřebitelé a zákazníci průmyslových aplikací. Spotřebitelé prohrávají proto, že regulátor v očekávání zázraku rezignoval na možnost reformovat regulaci a ustavit na trhu férovou soutěž. Naděje, že na špatně regulovaném trhu dosáhneme cenových úrovní západního světa, je lichá. Průmysl prohrává proto, že zpackaná regulace ohrozí konkurenceschopnost Česka. Situace nepomohla ani provozovatelům, kteří potřebují – a zřejmě si to ještě sami nezačali uvědomovat – aby regulace začala fungovat, jak má. Tedy spravedlivě, transparentně a předvídatelně. Prohrál i regulátor, kterému ztráta důvěry zkomplikuje možnost dohodnout s provozovateli nové podmínky fungování trhu.

Velmi zajímavé bude ještě sledovat případné soudní spory o podmínky přístupu k národnímu roamingu pro menší hráče, které mohou být shledány za nedovolenou státní podporu. Ať to dopadne jakkoli, politici nám určitě řeknou, že výsledek je pozitivní.

Nejsme investičně atraktivní

O vstup dalšího hráče se regulátor opakovaně a bezvýsledně snažil od roku 2013. Je těžké slyšet, že pro jakéhokoliv nového hráče je náš trh jednoduše neatraktivní – je příliš malý a příliš saturovaný. A především na něm neexistuje férové konkurenční prostředí. Regulace je nepředvídatelná, netransparentní a nespravedlivá. Zákon o elektronických komunikacích se stále mění. Investovat miliardy dolarů s dlouhou dobou návratnosti do takto nestabilního trhu s regulací podřízenou politickým zadáním nedává smysl. Defektní regulace představuje pro jakéhokoliv investora riziko a riziko mu zvyšuje cenu peněz.

Logicky proto investují jinde, kde jsou podmínky výhodnější. V podstatě tedy jde o problém investičního klimatu v Česku. Dodnes vlastně nechápu, kolik politiků, ale i kritiků současných operátorů naskočilo na iluzi, že čtvrtý operátor vyřeší všechny problémy za nás.

Aby se ale spotřebitel dočkal atraktivních cen, musí na trhu existovat spravedlivá soutěž mezi provozovateli. Defektní trh nezačne fungovat správně, ani kdyby na něm bylo operátorů pět. Pokus přilákat čtvrtého operátora tak konzervoval stávající, neuspokojivý stav.

Karty jsou divně rozdané

Největší efekt přinesou 5G sítě zejména v oblasti průmyslových a inovativních aplikací. Je jasné, že náš průmysl se musí transformovat z montoven do mozkoven. Tím spíše po koronavirové krizi, která zostří konkurenci na globální úrovni. Automatizace průmyslu, robotizace, umělá inteligence a internet věcí se neobejdou bez rychlých dat a 5G sítí. Takzvané „průmyslové” pásmo okolo 3.5 GHz je v tomto směru klíčové.

Regulátor však v podmínkách aukce nepochopitelně vybočil z doporučení Evropské komise, ignoroval odborné připomínky a frekvenční příděly pro pásmo vyčleněné průmyslovým aplikacím významně zúžil. Velcí hráči proto nemají dostatečnou šířku pásma k pokrytí potřeb inovativního průmyslu (mají pouze 60 MHz), čímž bude náš průmysl znevýhodněn proti konkurenci například v Německu. Regulátor totiž významnou část tohoto cenného pásma rozdělil malým hráčům, u kterých lze stěží předpokládat, že budou tahouny 5G aplikací pro průmysl.

Abych to nějak přiblížil: Západ na 5G dálnici pofrčí v inovacích 150 km/h, Česko stěží sovkou. A tento rozdíl zhorší konkurenceschopnost naší ekonomiky.

Ceny půjdou dolů

Jediné pozitivní je, že nasazení nového pokolení 5G sítí automaticky povede ke snížení jednotkových nákladů provozovatelů, takže 5G ve svých důsledcích zřejmě přinese vytoužené snížení cen pro spotřebitele. Data budou levnější. Stejně jako to bylo se zavedením sítí 4G/LTE.

Jak výrazně se ceny sníží, však bude záviset více na výkonu regulátora než na použité technologii. A regulátor by se měl na pozadí tohoto fiaska zamyslet sám nad sebou a položit si otázku, zda je schopen posunout český telekomunikační trh na potřebnou úroveň.

Fakt, že čtvrtý operátor nikdy nepřijde, je nicméně obrovskou příležitostí ke změně paradigmatu. Jestliže chceme, aby na trhu došlo ke zlepšení situace, nezbývá regulátorovi už nic jiného, než si to tvrdě odpracovat. Prvním krokem může být zahájení pozitivně vedeného dialogu mezi současnými hráči a regulátorem. Konec konců je to nejjednodušší cesta k cíli a sám nerozumím, proč se o to ještě nikdo za posledních deset let nepokusil.

Aukce ve svém důsledku potvrdila jediné – konfrontační přístup regulátora k současným provozovatelům automaticky odrazuje od vstupu na trh i případné nové hráče.