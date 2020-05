Komentář Pavla Vlčka: Rozpočty na PR a komunikaci v době koronavirové | E15.cz

Prakticky od začátku koronavirové situace se začaly objevovat odhady vývoje investic do jednotlivých disciplín marketingové komunikace. Připomínaly však spíše věštby a budily více otázek, než že by dávaly relevantní odpovědi důležité pro zorientování se v situaci.

Asi nejčernější a nejkontroverznější z předpovědí se objevila těsně před Velikonocemi. Několik sdružení dodavatelských agentur v něm líčilo „volný pád“ segmentu marketingových komunikací někam na úroveň 50 procent ve srovnání s rokem 2019 a jedním dechem od vlády žádaly miliardy, které měly načrtnutý výpadek v jejich příjmech vykrýt.

Společně s výzkumnou agenturou Ipsos, která je naším partnerem, jsme se podívali na to, jak budoucnost firemních rozpočtů na komunikaci a public relations vidí ti, kteří o nich opravdu mají přehled – tedy manažeři a ředitelé komunikace a vnějších vztahů. Očekávaný rozpočet pro PR a komunikaci pro rok 2021Autor: Ipsos

Výsledky ukazují, že čtyři z deseti zadavatelů očekávají pro rok 2021 redukci, a to většinou v rozmezí do 30 procent. Oproti tomu zhruba desetina respondentů počítá s navýšením investic do komunikace a PR. Půlka zadavatelů aktuálně předpokládá, že k významným změnám nedojde.

Určitě budou existovat výjimky, ale dá se říct, že obor PR a komunikace určitý pokles čeká, ale v drtivé většině případu ne více než o čtvrtinu. Z debaty o výsledcích dále vyplynulo, že jsou rozdíly především mezi postupem korporací a malých a středních firem, které řídí jejich vlastník.

Korporace v tomto období reagovaly pomaleji, eventuální úpravy rozpočtů připravují nyní a ty se projeví pravděpodobně od léta. Paušály pro agentury na letošek buď zůstanou, nebo se sníží. Plánované změny výdajůAutor: Ipsos

U malých a středních firem je to ale jinak. Tam byla reakce okamžitá a výdaje na komunikaci vlastníci často současně s poklesem příjmů prakticky zastavili úplně. Dobré však je, že pokud firma tyto dva mimořádné měsíce ustojí, už často signalizuje, že nechce propásnout příležitost a začne opět brzy do PR a reputace své značky a produktů opět investovat.

Ochlazení ekonomiky komunikaci a PR jako obor na lopatky určitě nepoloží, ale bude opět katalyzátorem změn. Ostatně stejně jako jím byla globální finanční krize před 12 lety.

V nadcházejících měsících se tak podle zadavatelů bude škrtat především v oblasti eventů. Tento byznys si opravdu vytáhl černého Petra, protože březen až květen jsou z hlediska příjmů zcela vymazané a všichni se modlí, aby nejistá sezona skončila co nejdříve a od září se eventy naplno rozjely. Využívání interních zaměstnancůAutor: Ipsos

Doba koronovirová urychlila nástup všeho, co je on-line, což jistě nepostihne kvalitní firemní obsah, ale podle zadavatelů vysoce pravděpodobně ovlivní investice do jeho tištěné formy. Dalšími oblastmi, kam podle zadavatelů bude směřovat o něco méně investic, budou media relations a také firemní odpovědnost.

U kterých disciplín naopak experti na komunikaci a PR předpovídají dynamický rozvoj? Je to určitě vše digitální. Podíl video obsahu a formátů typu podcast by mohl vzrůst u některých zadavatelů o více než třetinu.

Dále posílí sociální sítě a interní komunikace. Ta se tak definitivně vymanila z role popelky komunikace a public relations, kterou byla před deseti, nebo dokonce patnácti lety. Firmy totiž budou se svými zaměstnanci potřebovat komunikovat ještě intenzívněji a jak je vidět, budou k tomu využívat stále modernější nástroje. A to bude pochopitelně žádat navýšení investic do nich.

Autor je předseda výkonného výboru profesní organizace PR Klub