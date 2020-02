Ceny bytů zabrzdí jedině stavební boom - komentář Petra Bartoně | E15.cz

Loňský prosinec přinesl stavební boom takříkajíc jen do Československa. Ani štědrý prosinec ale nezachránil naše celoroční výsledky. Navzdory rostoucím cenám bydlení nestavíme.

Jak vyplývá z čerstvých dat Eurostatu, prosincový nárůst produkce v českém stavebnictví o 1,6 procenta oproti listopadu (po sezónním očištění) je úctyhodný výkon. Pokud by české stavebnictví rostlo prosincovým tempem celoročně, odpovídalo by to 21procentnímu ročnímu růstu!

Výkon je to tím úctyhodnější, že v prosinci rostlo stavebnictví v podstatě jen v Česku a na Slovensku (jak ukazuje první graf). Ostatní země přinejlepším stagnují, nebo rovnou zaznamenaly dramatický propad sektoru (o 3,4 procenta v Polsku, v Německu dokonce o 8,7 procenta). Výkon stavebnictví v EUAutor:

Dobrou zprávou pro napjatý trh s bydlením je, že za prosincovým nárůstem ve stavebnictví stojí především stavba bytů, která meziměsíčně narostla o dvě procenta. Naopak inženýrské stavby stagnovaly.

Tady ale dobré zprávy končí. Prosincová čísla nemohou zachránit náš slabý výkon ve zbytku roku 2019. Celoroční růst stavebnictví ve výši 2,3 procenta nás řadí na chvost EU. Nezaznamenali jsme, pravda, celoroční pokles jako třeba Slovensko (minus 3,1 procenta navzdory prosincovému vzepětí), ale ostatní nám podobné země staví mnohem více.

Maďarsko ilustruje rozdíl

Třeba Maďarsko je velice srovnatelnou zemí: nárůst cen bydlení je tam podobně trvalý a hbitý jako u nás. Ekonomické zákony platí v obou zemích stejně. Vysoké ceny lákají do sektoru nové stavitele. A srovnejme si výsledek: Maďarské stavebnictví loni vyrostlo o plných 22 procent, to je desetkrát více než u nás. Výkon stavebnictví v EUAutor:

Příčinu rozdílné kondice sektoru je třeba hledat v rozdílné regulaci. Naši stavaři chtějí být jako Maďaři a stavět – ale nemohou. Pode dat Světové banky máme nejpomalejší stavební řízení v rozvinutém světě, jsme na 157. místě. A to Světová banka měří pouze zákonné lhůty, nikoli realitu, která je mnohem horší, neb se ani dlouhé lhůty nedodržují. Maďaři jsou v žebříčku „jen“ 108. Stavět chtějí a na rozdíl od nás také mohou.

Díky stavebnímu boomu Maďarsko cítí logické ekonomické následky. V posledním čtvrtletí s dostupnými daty klesly ceny bytů o 1,5 procenta. U nás ceny rostou v každém kvartálu od konce roku 2013. V posledních letech v průměru o více než dvě procenta, tedy o osm procent za rok.

Polský systém je ještě lepší, podle Světové banky 39. na světě. I proto dnes Poláci zažívají o dvě třetiny silnější stavební růst než my (3,8 procenta) navzdory jen poloviční době růstu cen bytů. Dokonce i v Německu, navzdory prosincovému drastickému propadu, rostlo stavebnictví rychleji než u nás. A v rychlosti povolení jsou Němci 30. na světě.

Klesající trend

Loňský přírůstek českého stavebnictví je hluboko pod průměrem posledních šesti let a znamená velký sešup proti předloňskému růstu o 8,4 procenta.

Dvouprocentní růst nových bytů nepokrývá ani potřeby demografických změn, ať už jde o pokračující migraci do měst a jejich okolí z českých vesnic či ze zahraničí, či o oddalování sňatku vedoucí k větší poptávce po separátním bydlení členů budoucí jedné rodiny. Bude proto zcela zákonitě pokračovat převis poptávky nad novou nabídkou, a ceny bydlení proto nutně dále porostou.

Jenom peklem v povolovacím řízení samozřejmě stavební růst vysvětlit nelze. Lepší systémy mají kdekoli v unii, přesto v některých zemích nedosahují ani našeho růstu. Ale v těchto zemích není ani cenový boom, a proto tam nelze stavební boom očekávat. Aby se náš boom cenový přetavil také v boom stavební, je třeba skutečně především odblokovat systém stavebních povolení.

Novela stavebního zákona chtěla původně krom jiného alespoň přinést „motivační“ hmotnou odpovědnost úředníků. Pokud ale nakonec povede k útěku byrokratů z úřadů, můžeme na tom být nakonec ještě hůře. Pokud se tedy vůbec nějaké novely kdy dočkáme.