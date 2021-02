Předem prohraný boj - komentář Petra Boháčka | E15.cz

Demokraté jsou ve velmi složité situaci. Nepokusit se o impeachment bývalého prezidenta za jeho podněcování k násilí a napadení amerického Kapitolu by nastavilo precedens, že útok na americkou demokracii je v pořádku. Znamenalo by to, že Trump selhal pouze v tom, že převrat nedotáhl do konce. Demokraté se tak rozhodli chránit americkou demokracii a ústavu i přesto, že jejich snahy budou velmi pravděpodobně neúspěšné.

Místo rychlého řešení pandemické situace a demokraty slibovaného záchranného ekonomického balíčku, na které lidé zoufale čekají, teď bude hlavním politickým a mediálním děním v USA opět Trump.

Demokraté si od impeachmentu slibovali rozdělení Republikánské strany na rozumné středové republikány hájící ústavu a základní principy americké demokracie a radikální trumpovské křídlo, které volá po vraždě šéfky demokratů Nancy Pelosiové, šíří lež o ukradených volbách a obhajuje útok na Kapitol.

Ani to ale nelze očekávat. I když řada republikánů Trumpovo chování neschvaluje, neznamená to, že chtějí bývalého prezidenta odsoudit. A to z řady důvodů.

Jakkoli morálně správné by odsouzení a politické odříznutí Trumpa bylo, republikánům se nevyplatí. Více než dvě třetiny republikánských voličů věří, že podzimní volby byly zfalšované a neférové. Potenciální zákaz Trumpovy budoucí kandidatury v politice by radikální křídlo v Republikánské straně nevymazal, naopak.

A finanční a institucionální výhody, které si bývalí prezidenti USA užívají, se rozhodně budou konzervativcům hodit. Navíc kolem ústavnosti odsouzení bývalého prezidenta se vedou právní debaty, což republikánům dává možnost odůvodnit své hlasování protiústavností namísto pragmatického politického kalkulu.

Trump svou strategii pro impeachment již také nastínil. Velmi dobře si uvědomuje, že to bude politický soud, a ne právní proces, a tomu přizpůsobuje i svou taktiku. Se svým bývalým právním týmem se rozešel právě ptoto, že odmítl jejich snahy zaútočit na ústavní slabinu impeachmentu, jelikož je pro něj mnohem přínosnější využít pozornosti k opakování a prohlubování několikrát prokázané lži, že americké volby byly zfalšované a zmanipulované.

Pro exprezidenta, ale i velkou část republikánů bude mýtus o ukradených volbách hlavním narativem na další měsíce a roky. Trump pro něj nyní dostane ten největší mediální prostor.

Boj demokratů je noblesní, nevyhnutelný, ale předem prohraný. Signifikantně prodlouží i jednání o záchranném finančním balíčku a nabídne Trumpovi pódium k šíření lží o volbách. Jak moc lidé v hmotné nouzi pochopí, že si na pomoc musejí počkat kvůli Trumpově mediálnímu cirkusu s předem jasným výsledkem, je těžké říct. Politika je často pouze volbou mezi dvěma špatnými variantami a zájmy obyčejných lidí jsou v ní upřednostněny zřídka.

Autor je analytikem Výzkumného centra Research Fellow