Komentář Petra Fischera: Kdo zabrzdí radikály | E15.cz

Výsledek AfD by byl ještě o poznání lepší, kdyby proti lídrovi AfD Björnu Höckemu, který si hraje s ohněm pseudonacistické rétoriky, nestál dosavadní předseda durynské vlády, lídr tamní Levice Bodo Ramelow. Ten se před pěti lety stal prvním postkomunistickým předsedou zemské vlády a během pěti let u moci jen získal na popularitě. Proto také z politické mapy nejméně lidnaté spolkové země pomalu mizí sociální demokracie. Její pád na dno se už těžko zastaví.

Ramelow kombinuje protestní energii s inteligentní vstřícností a dělá dojem spíše středového konsenzuálního politika, kterému jde více o řešení problémů než o ideologii. Každopádně se jeví více systémově – ve smyslu klasických stran – než AfD. Proto se také objevují naděje, že by Ramelow mohl v zájmu země dohodnout budoucí koalici s CDU. Hlasy dosavadní koalice se Zelenými a SPD k sestavení vlády nestačí.

CDU, která ve volbách přišla o více než třetinu durynských mandátů, chce s Ramelowem jednat. Objevují se ale i hlasy, aby jednala rovněž s AfD. Vtažení AfD do vládní odpovědnosti je podle některých členů CDU jediná šance, jak ji zbavit kouzla. Jenže CDU a AfD by nedaly dohromady většinu a potřebovaly by třetího do hry. Proto i spolková šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová varuje své stranické kolegy před zbytečným politickým rizikem. Nelze AfD na spolkové úrovni ostrakizovat a na zemské úrovni s ní pragmaticky spolupracovat.

Posílení Alternativy pro Německo ve všech bývalých východních zemích bude mít zásadní vliv i na příští spolkové volby. AfD jistě posílí, i když na západě Německa její rétorika už moc nezabírá, a dál roztříští celou politickou scénu, protože s ní nikdo nechce jednat. Vzhledem k existenčnímu propadu sociálních demokratů se jeví jako jediná možnost efektivního budoucího vládnutí koalice CDU/CSU se Zelenými. Ideově to vypadá jako bláznivý nápad, ale smysl to dává. I proto, že německý byznys postupně směřující k bezkarbonové ekonomice by takové strategické spojení zřejmě přijal.

Každá budoucí vláda se ale bude muset hodně snažit, aby přesvědčila občany, že na ně myslí více než protestní a demagogicky ostrá AfD. Pokud se to nepovede, nezabrzdí politický nástup AfD na východě Německa už nikdo. Ani Bodo Ramelow, který ostatním stranám chybí. Nejen v Durynsku.