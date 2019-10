Důchodcem v Německu až v sedmdesáti. Návrh vyvolal odpor | E15.cz

Šedesát devět let a čtyři měsíce. Nová hranice věku odchodu do důchodu, kterou navrhuje německá centrální banka, vyvolává v Německu vlnu odporu. Proti se stavějí odbory i levicové strany. Bundesbanka ale argumentuje tím, že dále roste tlak na penzijní systém a že schválený posun odchodu věku do důchodu z 65 na 67 let od roku 2030 nebude pro stabilizaci systému stačit.