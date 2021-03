Komentář Petra Peška: ANO, lépe už bylo | E15.cz

Pro „hnutí“, jak Andrej Babiš rád nazývá svůj politický projekt, to není zrovna dobrá doba. A ani budoucnost nevypadá nijak vábně.

Nejprve je třeba říct, že ANO je strana. Slovo hnutí možná zní líp, ale podle zákona je to jen rétorický úkrok. V realitě navíc nemá oporu ani samotná představa hnutí, ANO je nejen stranou, ale i stranou striktního typu. Není to nic špatného, ale je to tak.

Pestřejší výklad ovšem nabízejí vyhlídky, které před ANO jsou. Už jen sledování nedělní Partie na CNN Prima News, kde byl hostem právě Andrej Babiš, bylo důkazem toho, že nervozita stoupá. V hnutích i ve stranách.

A není divu. Volební preference nevypadají pro premiérův politický projekt nijak optimisticky. Buď se na ANO dotahují opoziční koalice – zvláště Piráti-STAN, ale v závěsu i ODS – TOP 09 – lidovci. Podle některých předpovědí dokonce nemusí „hnutí“ ani doběhnout první do cíle, což je i vzhledem k signálům z Hradu jedna z mála záruk pro sestavování vlády.

Pak je tu samozřejmě koronavirus a současná špatná situace. Nejen, že nejsme „best in covid“, jak premiér s obvyklou absencí pokory rozhlašoval do světa, ale jsme na tom v přepočtu na obyvatele nejhůř. Neboli, „worst in covid“. A asi může těžko někoho soudného potěšit, že jsme se díky tomu dostali mezi hlavní zprávy na webu CNN.

Bylo by nespravedlivé svalovat vinu za všechno špatné, včetně covidové situace, na vládu. Svůj díl viny na tom ale svým chaotickým, populistickým a voluntaristickým chováním prostě má. A nyní se to otáčí proti ní, zvláště proti ANO.

Zhruba třetina obyvatelstva – či voličstva, což je v tuto chvíli důležitější – uvěřila pohádce o manažerském spasiteli. Byť s hodně poskvrněnou minulostí. Ale taková byla doba. Olomoucké zastupitelství konalo a policie „realizovala“.

Dokud ekonomika prosperovala a koronavirus zůstával v čínských jeskyních, tento sen plynul dál. Byť za cenu zbytečných rozpočtových deficitů. Nyní ale nastaly nečekané, dramatické změny.

Vláda v čele s premiérovým ANO se pokusila konejšit obyvatele-voliče dočasným uvolněním restrikcí. Jenže to se nepovedlo. Nejen, že se tím lidé namlsali a vedlo to k poklesu ostražitosti. Zároveň ale poklesla i důvěra v restriktivní opatření. A s tím i ochota je dodržovat.

Což se ve finále obrací i proti „hnutí“. Z řešitele problémů se v očích veřejnosti stává jejich původce, jakkoliv to může být z velké části nespravedlivé. Ještě nevíme, jak dopadnou úpravy volebního zákona vynucené verdiktem Ústavního zákona, ale nepochybně to bude znamenat horší výsledky pro větší politická uskupení. A tedy i pro ANO.

Jednou z mála pozitivních zpráv může být, že to možná udrží nad vodou koaliční ČSSD i mimokoaliční KSČM. Protože strany, které jsou momentálně kdesi kolem pětiprocentního prahu, budou z těchto změn profitovat nejvíc. Ať už projde jakákoliv verze.

Pro Andreje Babiše je to ale jasná zpráva, řečeno s Olympikem. Jeho „hnutí“ už to dál nedá. A pokud dá, tak jen za cenu ústupků politickým konkurentům, kteří mu už teď dost podrážejí nohy. Takže pak už jen zbývá… cesta na Hrad.