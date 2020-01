Komentář Petra Peška: Babišovské eurodilema | E15.cz

Mohlo by nás těšit, že se o nás venku tak zajímají. Pokud by ovšem nešlo o dotační kauzy premiéra Andreje Babiše, jak tomu bylo při středeční debatě v europarlamentu. Ne všem českým zástupcům to vadilo. Což může být z krátkodobého hlediska pochopitelné, z dlouhodobého ale neprozřetelné.

Spor se nevedl o samotnou kauzu, spíše o to, zda je vůbec vhodné kauzy premiéra jedné členské země EU na půdě Evropského parlamentu řešit.

Není asi překvapením, že na obranu Andreje Babiše vystupovali hlavně europoslanci za jeho hnutí ANO. Ondřej Knotek jej hájil pomocí takzvané definice kruhem: „Lidé ho volí, protože tvrdě pracuje a je nezkorumpovatelný.“ Dita Charanzová si na parlamentní půdě postěžovala, že projednávaný bod má „politický podtext“.

Některé argumenty nicméně stojí za pozornost. Což se týká hlavně úskalí, která skýtá přenášení Babišových kauz na evropskou půdu. Necháváme tamní instituce mluvit do domácích věcí víc, než je nutné. A dáváme najevo, že si s nimi nedokážeme poradit sami. Dnes jsou to premiérovy kauzy, příště to bude něco jiného.

Zdá se, že někteří odpůrci českého premiéra si to plně neuvědomují, jak ukázala i středeční debata. Je jistě lákavé svým domácím příznivcům ukázat, že politický sok má problémy i v zahraničí. Zároveň tím ale dodávají munici zástupcům dalších zemí, kteří se dnes budou vozit po Andreji Babišovi, ale zítra rovnou po České republice jako nějaké východní oligarchii. Ať už půjde o debaty o imigraci, či energetice.

A plně neobstojí ani argument, že debata o českém premiérovi na půdu europarlamentu patří už proto, že ve hře jsou dotace EU. Když už, tak by měli v Bruselu lépe nastavit obecná pravidla pro jejich čerpání a hlídat schvalovací procesy. Či ještě lépe dotace co nejvíc omezit. Ale to je otázka jiná a pro někoho jiného.

Zpět k eurodebatě o Babišových trablech. Dají se najít i opačné argumenty. Čeští kritici premiéra dávají v europarlamentu najevo, že Česko není jen jeho premiér. Za ještě rozumnější lze považovat i třetí přístup, tedy vůbec se do debaty nezapojovat. Pokud tedy mlčení není vnímáno jako souhlas s premiérem. Vůbec nejlepší by bylo se od kauz a praktik českého premiéra distancovat s tím, že si věc vyřešíme doma. Tečka.

Zapadnout by ale nemělo to hlavní, tedy Babišova role. Kdyby po začátku vyšetřování svých kauz udělal politický úkrok, žádná dilemata by se řešit nemusela. Ani v Praze, ani v Bruselu, ani ve Štrasburku.