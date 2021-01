Komentář Petra Peška: Doklepat to do voleb | E15.cz

Necelých devět měsíců zbývá do voleb do Poslanecké sněmovny. Samozřejmě nevíme, co všechno politického se za tu dobu ještě urodí, už jen poslední dny ale dost barvitě ukázaly, na co zhruba se ještě můžeme u současné vlády těšit.

Celonárodní registrace k očkování určitě není jednoduchá operace, byť zatím probíhá jen pro vybranou skupinu obyvatelstva. Problematické spuštění systému, jeho podoba a hlavně pak neuvěřitelné reakce vládních špiček na vzniklé potíže nicméně potvrdily, že v polofunkčnosti státu se nic nemění. Ba co víc, jako by už současná garnitura ztrácela poslední zábrany.

„My máme zprávy, že to funguje,“ tvrdil ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček v nedělní Partii na TV Prima. Nerozhodily ho ani četné informace o kolabujícím systému, komplikovaném potvrzování – v první vlně se přitom registrují senioři nad 80 let - a chybějících kapacitách. To, že tápal u nutnosti zadávat rodné číslo, už ani nestojí za komentář. A ministr zdravotnictví Jan Blatný si zase pochvaloval, že registrace jdou líp než třeba nákup lístků na koncert skupiny Rammstein.

Ještě dál šel o víkendu premiér Andrej Babiš. „Funguje to skvěle,“ dušoval se a rovnou navrhnul dát vládnímu zmocněnci pro IT Vladimíru Dzurillovi státní vyznamenání. V tuto chvíli přitom nejde ani tak o hledání, kde se v řetězci registrací stala chyba. Je to hodně o symbolice. Nikde náznak sebereflexe, sveřepé odmítání chyb a zodpovědnosti, otáčení reality.

K tomu je samozřejmě nutné připočíst případy zneužívání vakcín pro ty, kteří nejsou mezi nejohroženějšími, ale to už je určitá česká klasika. Premiérovo rozhodnutí nespustit navzdory dřívějším záměrům 1. února registraci pro všechny zájemce je pak jen logickým vyústěním situace. Byť jistou roli tu hraje i avizované zpoždění dodávek vakcín od firmy Pfizer.

Výmluvné je i vystupování vlády, respektive exponentů za premiérovo hnutí, v případě upraveného rozpočtu. Což vlastně také souvisí s koronavirovou krizí. Původní verzi podpořily koaliční ČSSD i „polovládní“ KSČM, ovšem to bylo bez daňového balíčku. Ten prošel jen díky části opozice, která ale pro změnu odmítá zbytek rozpočtových parametrů, hlavně astronomický deficit.

Ministryně financí Alena Schillerová chce na přelomu února a března přijít s rozpočtovou novelou, aniž by k ní měla podporu. Tak zásadní věc, jako je změna daní z příjmů, by přitom měla být nejen návrhem celé vlády, ale mělo by se s ní počítat už v základní verzi rozpočtu na následující rok. Ale ono to nějak dopadne.

Navíc na obzoru jsou výše zmiňované volby, takže proč všechno nepodřídit jedinému cíli. Je spojovacím prvkem jak těchto věcí, tak i dalších vládních kroků. Například také prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, jak to chce premiér Babiš. Čím teď bude mít volnější ruce, tím líp. Bez ohledu na to, že epidemická situace se pomalu, ale jistě zlepšuje.

Kolem a kolem je to vlastně logické. Vládní strany dělají a budou ještě více dělat všechno možné, aby si za každou cenu vylepšily před volbami skóre. Ať už jde o restrikce – když se to hodí, překvapivě benevolentní, jindy nelogicky přísné – či prohlášení popírající realitu.

Máme se ještě na co těšit.