Andrej Babiš doma a v zahraničí - komentář | E15.cz

Jiný premiér v zahraničí, jiný doma. Tedy ne že by se zásadně lišilo chování Andreje Babiše na venkovním kolbišti a v českém rybníčku. I část jeho domácích kritiků ale snad musí uznat, že Babišovo vystupování ve věcech migrace, euroatlantických vazeb či klimatických změn není až tak špatné. A že by to u některých politiků, doma snad stravitelnějších, mohlo být pro Česko i horší.

Nejdříve „domácí“ Andrej Babiš. Premiér s komunistickou minulostí, který se zapletl s StB a ještě donedávna měl na krku trestní stíhání. Politik, který přivábil k moci nereformované komunisty, pod jehož vedením bují byrokracie, zhoršuje se podnikatelské prostředí a bezuzdně se pouští žilou státnímu rozpočtu. A v neposlední řadě muž, jehož moc nezdravě prorůstá politikou a byznysem.

A pak je tu Andrej Babiš „zahraniční“. Nezpochybňuje naše euroatlantické vazby, ať už jde o celkově západní orientaci či členství v EU a NATO. Což vzhledem k oblibě „politiky mnoha azimutů“ či přímo pošilhávání na východ, jehož jsme u některých vrcholných politiků svědky, není až tak málo. Rozumné postoje premiér zastává i v imigračních otázkách (tedy pokud si odmyslíme jeho občasné vychloubání, co všechno prý prosadil). Sympatická je i jeho podpora visegrádských zemí a společných postojů „čtyřky“ v rámci EU – jakkoli mu kolegové z V4 jistě imponují i jako mocenské vzory, což moc povzbudivé není. A v neposlední řadě je třeba zmínit jeho zdrženlivost v klimatickém tažení.

Ano, možná občas zahraje i malou domů, a to nejen v podpoře ostrakizovaných zemí Visegrádu. Vazby na západní Evropu jsou důležité pro jeho byznys převedený do svěřenských fondů. A při troše konspirování by šlo najít podobné zájmy i v klimatické politice. To ale nemění nic na tom, že premiérovy postoje jsou v těchto věcech pro Česko prospěšnější, než by tomu mohlo být u jeho vládních partnerů i části opozice.

Při porovnávání premiérovy domácí a zahraniční tváře vytane na mysli jeden z jeho předchůdců Mirek Topolánek. Pro mnoho pozorovatelů (včetně autora tohoto textu) bylo skutečným překvapením, jak seriózně ve srovnání se svým domácím vystupováním působil například během zahraničních cest. Jako úplně jiný člověk.

Ale zpět k Babišovi. Vzhledem k tomu, že na domácí půdě nemá problém nadřazovat své politické přežití nad principy a zásady, není namístě jeho zahraniční vystupování nějak glorifikovat. Ale drobné potěšení vyjádřit lze. V dnešní globálně rozjitřené době se počítá i to.