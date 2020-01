Komentář Petra Peška: Limity pobouření | E15.cz

Situace kolem Heleny Válkové by měla být natolik průzračná, že by debata o jejím působení neměla ani začít. Je sice pozitivní, že nápad s instalací Válkové do funkce ombudsmanky už není ve hře, podobně jasné by to mělo být i s její funkcí zmocněnkyně pro lidská práva. Nejen, že by tam už neměla co dělat, ale vůbec tam neměla být jmenována.