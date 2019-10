Komentář Petra Peška: Přidusit, pak povolit | E15.cz

Nechme stranou, že podle slibů předsedy vlády měla platit už letos. I to, že ministerstvo financí je v rukách ANO přes pět a půl roku, takže na hýčkání alespoň části živnostníků mělo času dost. Místo toho ale vymýšlelo, jak jim, podnikatelům i firmám život znepříjemňovat – pomocí EET, kontrolních hlášení, všemožných kontrol a „zaklekávání“.

Ale zpátky k návrhu. Zatím jsou známy obrysy, koalice jej chce detailněji představit za týden. I tak se dá s jistou dávkou optimismu říct, že je to krok správným směrem. Především kvůli úlevě, kterou by paušální daň přinesla jako náhrada placení tří separátních odvodů – daně z příjmu a obojího pojistného – a související administrativy. A přimhouřit oči můžeme i nad tím, že ANO si tento nápad „vypůjčilo“ jinde.

Pro některé živnostníky by to dokonce znamenalo i finanční úlevu. Byť jen u části těch, kteří by na uplatnění paušální daně měli nárok. A v tom je jeden z problémů návrhu. Na milionový strop ročního obratu, který opravňuje k užití paušální daně, totiž mohou narazit – respektive ho prorazit – i ti, kteří mají reálně nízké příjmy. Například řemeslníci, kteří do faktur kromě práce musejí zahrnout i materiál.

Ministerstvo se ohání odhadem, že paušální daň by mohlo využít přes 400 tisíc živnostníků. Nejspíš by to ale bylo mnohem méně. Pro řadu z nich by nebyla výhodná, tedy kromě zmíněné jisté úlevy s papírováním. Oproti současnému stavu by si pohoršili zvlášť ti, kteří uplatňují vyšší výdajové paušály osmdesát a částečně i šedesát procent. A pak také ti s úplně nejnižšími příjmy (viz propočty serveru Podnikatel.cz). S paušálem by také zaniklo právo na různé daňové úlevy, byť některé by mohly přejít na partnera či partnerku.

Je zřejmé, kam koalice návrhem míří. Chce si udobřit alespoň část živnostenského a podnikatelského stavu, který rozlítila dosavadními kroky. A není jistě náhodou, že paušální daň by se schvalovala v roce krajských voleb a v účinnost vešla v roce voleb sněmovních. Každý hlas se počítá.

Pokud ale něco dnes živnostníky a podnikatele opravdu trápí, tak to není výše daně z příjmu. Jsou to zbytečné papírování, zatěžující kontroly včetně EET, různá otravná hlášení včetně těch kontrolních. Současný návrh paušální daně pro skupinku živnostníků je jen velmi nesmělým krůčkem.